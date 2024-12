'Jarana' pel benestar emocional

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Música i ball per arrancar unes rialles com a manera de contribuir a la millora del benestar físic i emocional. Continua sent l’objectiu del projecte La Jarana, de l’equip de Intervenció Social Comunitària de la Paeria, i que ha augmentat en participació respecto any passat. En l’edició de tardor han participat 35 persones (l’any passat eren una vintena) en les classes que condueix i dinamitza Maricel Cano, professora de l’Aula de Teatre. Ahir es va celebrar la penúltima sessió, que sempre es fan els dimarts durant una hora, al Teatre Municipal de l’Escorxador de Lleida. L’activitat va dirigida a persones majors de 55 anys perquè interactuïn i creïn vincle amb les unes amb les altres. Unes relacions socials que ajuden a combatre la solitud no desitjada.

La Paeria coordina aquesta activitat amb el programa Sempre Acompanyats, de Creu Roja, i l’entitat Aspros. El projecte, que compta amb una edició a la tardor i una altra a la primavera, ha estat itinerant en les edicions anteriors (ha passat per la Mariola i Cappont) i és una activitat oberta a qualsevol persona que vulgui passar una bona estona a través de clàssics de la música, i també temes actuals. Així mateix, els participants participen en jocs per establir vincles entre ells.

El projecte compta amb dos edicions, a la primavera i a la tardor, i l’any passat hi van participar 47 persones

Des del consistori van assenyalar ahir que la iniciativa té diversos objectius: abordar de manera comunitària i preventiva les necessitats socials; prevenir i reduir l’aïllament social i la solitud no desitjada; promoure l’envelliment actiu; generar un espai lúdic de partit i relació, i fomentar les relacions veïnals i l’ajuda mútua.

Dimarts vinent 17 de desembre es farà l’última sessió, per a la qual estan treballant una actuació vinculada a aquestes festes nadalenques. El 2023, un total de 47 persones van participar en les dos edicions.

Segons un estudi de la Fundació Once i la Fundació AXA, el 20% dels adults que viuen a Espanya se senten sols i apunta que existeix una solitud crònica o de llarga durada. Així mateix, assegura que l’aïllament involuntari afecta més les dones que els homes. A 1 de gener del 2020, més del 35% de les llars unipersonals a Lleida estaven formades per majors de 65 anys, dels quals sis de cada deu eren dones.