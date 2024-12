Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La celebració del Nadal i l’Any Nou en destinacions fora del comú està guanyant adeptes entre els viatgers espanyols i de tot el món. Així ho revela un recent informe elaborat per Civitatis, plataforma líder global en la reserva d’excursions i activitats turístiques, que opera a més de 160 països.

Segons les dades recopilades per la companyia, juntament amb les destinacions tradicionals com Nova York, París o Cancún, que lideren les preferències per a aquestes dates assenyalades, emergeixen altres de més insòlits i aventurers. Tal és el cas d’Edimburg a Escòcia, l’Illa de Pasqua a Xile, l’Antàrtida des de l’Argentina, Capadòcia a Turquia o el Salar d’Uyuni a Bolívia.

Tradicions singulars i experiències memorables

Cada una d’aquestes destinacions alternatives ofereix vivències úniques per acomiadar l’any i rebre el nou. A Edimburg se celebra l’Hogmanay, una festivitat de tres dies amb desfilades de torxes, concerts a l’aire lliure i fins i tot un capbussó a les gèlides aigües del riu Forth, conegut com "Loony Dook".

Per als qui busquen introspecció, l’enigmàtica Illa de Pasqua regala un entorn de somni dominat per les icòniques estàtues moái i platges paradisíaques com Anakena. Mentrestant, els més agosarats poden optar per un creuer a l’Antàrtida per celebrar l’Any Nou envoltats d’icebergs i pingüins.

A la Capadòcia, sobrevolar en globus la Vall de Goreme és una manera màgica de demanar els desitjos per a l’any entrant. I en el Salar d’Uyuni bolivià, les celebracions semblen transcórrer en un altre planeta, amb sopars sota les estrelles al mig del desert de sal més vast del món.

Urbs icòniques mantenen la seua hegemonia

Malgrat l’auge d’aquestes destinacions alternatives, les grans ciutats símbol de l’imaginari viatger conserven el seu atractiu per a les festes. Al capdavant, Nova York, "la ciutat que mai no dorm", que desplega una decoració sense igual, amb el seu emblemàtic arbre de Nadal del Rockefeller Center i l’espectacle de la bola de vidre a Times Square per rebre l’Any Nou.

París, la Ville Lumière, resplendeix en aquestes dates amb els seus Camps Elisis il·luminats i mercats nadalencs, mentre Rio de Janeiro acull multituds a la seua platja de Copacabana cada 31 de desembre. Les destinacions de sol i platja com Cancún són favorites dels qui fugen del fred, en tant que Viena sedueix els amants de l’elegància amb els seus concerts i balls de final d’any.

Espanya, mercat emissor clau

L’informe de Civitatis destaca el paper d’Espanya com un dels principals mercats emissors de turistes en aquestes dates. Segons els seus registres, les recerques i reserves des del país ibèric per viatjar per Nadal i Any Nou han crescut un 35% respecte al període prepandèmic.

"Els espanyols tenen ganes de viatjar i viure experiències úniques després dels confinaments. Notem un interès marcat cap a destinacions que ofereixen celebracions singulars, fora dels circuits massius", assenyala Ana Blanco, responsable de producte per a Espanya a Civitatis.