En blanc i negre, pixelant dades i escrivint el motiu: així recomanen compartir el DNI a internet

L’intercanvi d’informació a través d’Internet s’ha tornat una pràctica habitual en l’actualitat. És freqüent que ens sol·licitin compartir el nostre document d’identitat per realitzar tràmits en línia, ja sigui per correu electrònic, WhatsApp, formularis web o serveis al núvol. Tanmateix, moltes vegades no som conscients dels riscos que implica compartir documents privats en línia, com la falta de control sobre la seguretat de les nostres dades i la possibilitat que caiguin a mans equivocades o siguin utilitzats per cometre fraus.

Davant d’aquesta situació, la Policia Nacional i els experts en ciberseguretat d’Espanya recomanen prendre precaucions al moment de compartir una imatge digitalitzada del DNI. Miguel Rego, director de Ciberseguretat de Immune Technology Institute, aconsella ratllar o pixelar algunes dades innecessàries per exposar la mínima informació possible. A més, suggereix enviar la imatge del DNI en blanc i negre, el que farà més evident que es tracta d’una fotocòpia i en dificultarà l'ús indegut.

Marques d’aigua i especificació del motiu d’ enviament

Una altra recomanació de la Policia Nacional és escriure un text sobre el DNI especificant el motiu pel qual es comparteix la imatge del document. També és fonamental vigilar per on s’envia i a qui va destinat. María Buyo, portaveu de la Policia Nacional, ressalta la importància de conèixer la persona o institució a la qual se li proporcionarà el DNI i, en cas de tractar-se d’un desconegut, realitzar una recerca a Internet per descartar possibles estafes.

Mètodes segurs d’ enviament i xifratge d’informació

Els experts també aconsellen utilitzar mètodes segurs d’enviament, com protegir el document amb una clau o sol·licitar al receptor que elimini la informació una vegada que ja no sigui necessària. En cas d’emmagatzemar dades al núvol, es recomana assegurar-se que es faci de manera xifrada, aprofitant les seccions específiques que ofereixen alguns serveis per protegir la informació més sensible amb una capa addicional de seguretat.

Fraus econòmics i altres delictes relacionats

Els delictes vinculats a l’estafa del "Fill en conflictes" s’han tornat molt comuns en els últims mesos a Espanya. En compartir el DNI, també s’exposen dades del domicili i dels pares, la qual cosa pot facilitar aquest tipus de ciberdelictes. Segons els experts, entre els més habituals destaquen els fraus econòmics, on els ciberdelinqüents poden utilitzar la còpia del document d’identitat per registrar-se en cases d’apostes, obrir comptes bancaris, sol·licitar crèdits o realitzar compres a nom de la víctima, la qual cosa pot derivar en reclamacions legals i problemes financers.

A més de la suplantació d’identitat, altres riscos inclouen la vulneració de les comunicacions i la pèrdua de control de les xarxes socials. Segons el CIS, més del 53% de la població espanyola que utilitza Internet reconeix haver estat víctima d’alguna estafa l’últim any.

En resum, compartir el DNI en línia comporta riscos significatius, com fraus econòmics, suplantació d’identitat i vulneració de la privacitat. Per minimitzar aquests perills, es recomana pixelar dades innecessàries, enviar la imatge en blanc i negre, especificar el motiu d’enviament, utilitzar mètodes segurs i xifrar la informació emmagatzemada en el núvol. La Policia Nacional i els experts en ciberseguretat insten la ciutadania a estar alerta i prendre precaucions en compartir documents personals a Internet.