Nadal artístic a Agramunt

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Com ja és tradició, un centenar d’alumnes d’I4 i I5 de les escoles Macià Companys i Mare de Déu del Socós d’Agramunt van inaugurar ahir les festes a la capital del Sió amb la decoració de l’arbre de Nadal de l’Espai Guinovart. L’activitat va comptar amb l’acompanyament musical amb nadales dels alumnes de l’Escola Municipal de Música de la localitat. Per la seua part, els alumnes de la ZER El Sió no van assistir a l’acte, però van enviar els ornaments que havien preparat. La responsable dels serveis educatius de l’Espai Guinovart, Lluïsa Gabarra, va explicar que van penjar ornaments elaborats pels alumnes utilitzant bàsicament material reciclat.

Josep Guinovart va crear aquest arbre de Nadal el 2002, fa 22 anys, i aquest any la decoració va coincidir amb el 17 aniversari de la seua mort. L’arbre podrà veure’s durant totes les festes.

Els alumnes utilitzen material reciclat per elaborar els ornaments que col·loquen a l’arbre

En un altre ordre de coses, Arrels Sant Ignasi va iniciar ahir la campanya solidària Aquest Nadal, obre una porta a l’esperança, una iniciativa que té com a objectiu recaptar donatius i donants que permetin contribuir als serveis essencials que ofereix l’entitat a les persones en situació de sense llar a Lleida. La campanya, que tindrà lloc fins al 31 de gener, busca sensibilitzar la ciutadania sobre les dificultats afegides que viuen les persones sense llar durant l’hivern i fomentar una resposta solidària “que contribueix a transformar les seues vides”. Els fons recaptats es destinaran a mantenir els sistemes de calefacció i distribuir mantes i aliments, a més d’activitats i tallers que fomentin la reintegració social. Les aportacions es poden fer a través de Bizum amb el codi 33638, per transferència bancària o a través de la pàgina web d’Arrels.

Tàrrega estrena avui la ‘nova’ Fira d’Artistes i Mercat de Nadal

Operaris treballaven ahir contrarellotge per deixar-ho tot preparat per poder celebrar aquest cap de setmana la reformulada Fira d’Artistes i Mercat de Nadal de Tàrrega, certamen que en la vint-i-cinquena edició es trasllada al centre de la ciutat amb casetes i estands de fusta que ja s’estan instal·lant. A més, es retarda una setmana, ja que tindrà lloc entre avui i diumenge i no pel pont de la Constitució, com era habitual. La Fira d’Artistes i Mercat de Nadal reunirà uns 70 expositors de pintura, escultura, il·lustració, orfebreria, artesania, cosmètica natural, alimentació i detalls nadalencs, i oferirà una trentena d’activitats com tallers, gastronomia o actuacions en viu. Entre les exposicions es podran veure les postals dels nens que han participat en el tercer concurs organitzat per Nova Tàrrega, del Grup SEGRE, i la llibreria Estel. El certamen obrirà portes avui a partir de les 17.30 hores amb L’auca dels arrugats del grup de narrativa oral de l’Associació Alba i concerts amb l’Escola Municipal de Música i Utopia.