Preixana, epicentre dels aliments de proximitat

Preixana és aquest cap de setmana l’epicentre dels productes alimentaris de proximitat amb la fira De Prop, que celebra l’onzena edició. La secretària d’Alimentació del Departament d’Agricultura de la Generalitat, Rosa Cubel, va posar en relleu “el treball d’ajuntaments com el de Preixana, absolutament necessari per posar en relleu els productes que s’elaboren al territori”. En la inauguració del certamen, Cubel va elogiar “la fira De Prop com un gran aparador dels nostres productes, tots d’una excel·lent qualitat”. Per la seua banda, l’alcalde, Jaume Pané, va destacar “la gastronomia, la cultura, la proximitat i el territori” com a eixos vertebradors de la fira que “pretén donar a conèixer els petits obradors del territori i posar en valor aquests artesans que són capaços de transformar matèries primeres per oferir productes de màxima qualitat”. La fira De Prop reuneix en aquesta onzena edició una vintena de productors de torrons, oli, ratafia, nous, formatges, embotits, vi, mel, infusions, pa i coques, entre altres elements. L’apartat expositiu es completa amb un programa farcit d’activitats entre les quals ahir va tenir lloc un showcooking del xef del restaurant L’Estoneta de Vilanova de Bellpuig, Santi Aubach, establiment que celebra el seu 35è aniversari, així com un joc d’orientació de Leader de Ponent pels Secans de Belianes-Preixana, la recerca del tió amb l’AFA de l’escola Montalbà per l’entorn natural del poble seguint unes pistes, tallers de pinyes dolces de cacau i concerts amb Escorça, Neon Dreams i Utopia. A més, alguns productors van aprofitar per presentar nous productes que han tret al mercat, com va ser el cas del celler Antoni Giribet que va donar a conèixer el seu nou vi Pampalluga, un monovarietal ecològic 100 per cent cabernet sauvignon.

Avui el certamen seguirà fins al migdia i començarà amb la cinquena edició de la carrera i caminada Entre Cabanes, que espera més de 400 participants. Altres propostes de la jornada d’avui diumenge són un taller infantil a càrrec de La Cistella de Montgai sobre A la moda amb verdura i fruita, la presentació del projecte de dinamització del territori De La Lola amb l’enginyer industrial Òscar Serret, un vermut musical amb Jombolainers i dinar de proximitat en el qual els comensals podran degustar una autèntica cassola de tros.