Vestits de paper de cignes i falles

El llac dels cignes, d’Eva Soto de Cambados (Galícia); Mascletá d’Àngels Serrasolsas de Vacarisses (Barcelona) i Arboris Cinis de l’alumna de l’escola de costura Liro Liro de Lleida Bet Bascuñana són els tres millors dissenys del Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa, que ahir va celebrar la seixantena edició.

Soto va quedar primera en la categoria de Moda Actual amb una creació en què l’origami i les tessel·les contribueixen a crear un disseny que recorda un cigne. El segon premi va ser per a Sirena de la llar de jubilats Joan Banyeres i Cateura d’Alguaire i el tercer, per a Sirimi, d’Encarnación López i Karrantzako Jostunak, de Karrantza Harana (País Basc). En aquesta mateixa categoria es va donar el premi Emergent’s (que destaca el disseny innovador fet per creadors de menys de 30 anys i també rep un cosidor de Folch La Fàbrica d’Agulles) per a la també alumna del Liro Liro Arlet Arànega de Lleida, autora de Maleficiant. Així mateix, el col·lectiu Grup de Gent de Lleida va guanyar el premi Emoz (pel seu aprofitament del paper) amb Rio.

Bascuñana va ser primera en Fantasia: Arboris Cinis té com a tema el reciclatge, utilitza paper de diari reutilitzat i a través de tècniques de remullar, triturar i modelar, crea 1.200 fulles, pintades amb pa de plata per evocar les cendres de les quals ressorgeix l’arbre, com a símbol de naturalesa regenerativa. El segon premi va ser per a Reina Alada de l’Associació Artesanal Vestits de Paper d’Almenar i el tercer, per a la veïna de Mollerussa Roser Cardona, que va presentar Capa de groc imperial.

Finalment, Àngels Serrasolsas va guanyar en Època amb un vestit de fallera tradicional del segle XVIII. No van faltar enagos ni un davantal, fet amb paper d’arròs. El segon premi va ser per a Paquita Pagà d’Amposta i el seu Augusta de Saxònia. El tercer va ser per a la ja guardonada llar de jubilats d’Alguaire amb Jardí Imperial.

CYP Grup de Moda d’Amposta s’endú el premi de l’Agulla d’Or

CYP Grup de Moda d’Amposta, amb un disseny inspirat en la cançó tradicional escocesa Auld Lang Syne, va ser la guanyadora del reconeixement l’Agulla d’Or, que patrocina l’establiment Lluna de Drap de Mollerussa. En total, van passar per la passarel·la 50 vestits: vint-i-cinc en Moda Actual, setze en Fantasia i deu en Època. La gala, que va omplir de públic el Teatre L’Amistat ahir a la nit, va tenir com a presentadora la periodista Ariadna Oltra. La part musical va anar a càrrec de la cantant Raquel Parrondo. Un altre moment destacat va ser la desfilada d’un disseny de la firma convidada d’aquest any, Sita Murt, d’Igualada. La modista d’Alguaire Carme Solà ha estat l’encarregada de reproduir en paper un dels dissenys d’aquesta firma.