Salàs revival wines: la perseverança d'un emprenedor transforma el panorama vinícola del Pallars

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Al darrere dels petits cellers sempre hi trobem històries fascinants de persones apassionades per la terra i el vi. Aquest és el cas del celler Solana Roivert, situat a Salàs de Pallars, on en José Esteban ha aconseguit reviure la tradició vinícola familiar amb una visió innovadora i singular.

De Zamora al Pallars: un canvi de rumb

En José Esteban, nascut a Zamora, va desenvolupar una sòlida carrera professional en els àmbits de la medicina, la biologia i la consultoria. Però fa uns quinze anys, va decidir donar un gir a la seva vida i establir-se a Salàs de Pallars, el poble d'origen de la seva dona. Allà, la família encara conservava unes hectàrees de terreny que antigament s'havien dedicat al cultiu de la vinya i a l'elaboració de vi per vendre a la famosa fira de bestiar local, avui només un record.

Amb la determinació d'emprendre una nova aventura, en José va cursar un màster en enologia a La Rioja i va començar a treballar les vinyes familiars amb una mirada fresca i innovadora. Conscient que els petits productors han de diferenciar-se per poder competir amb els grans, va apostar per la singularitat en els seus vins.

subzona pallars - ARXIU SOLANA ROIVERT

Vins singulars, paisatge singular

La gamma de vins de Solana Roivert reflecteix el caràcter únic del terroir pallarès i la creativitat del seu elaborador. El Quimal és un vi de muntanya fet artesanalment amb ull de llebre, que fermenta amb llevats autòctons sense additius comercials. El resultat és un vi expressiu, sòlid, sedós i equilibrat que captiva els sentits.

Per altra banda, el Llarim és un blanc singular elaborat amb la tècnica del brisat, que li aporta un color i una textura especials, emmarcant-lo en la tendència dels Orange Wines tan apreciats als Estats Units. Com un bon sauvignon, evoca el paisatge i el clima extrems de l'Alta Ribagorça: les neus de l'hivern, la calor intensa de l'estiu i les marcades diferències tèrmiques entre el dia i la nit.

Completant el trio, el Fira és un cupatge tradicional d'ull de llebre i sirà que ret homenatge al poble de Salàs i a la seva històrica fira ramadera. Un vi que uneix tradició i modernitat amb maestria.

Innovació contínua: els Twin Wines

Però les sorpreses no acaben aquí. Properament, Solana Roivert presentarà una proposta trencadora: els Twin Wines. Es tracta de dos vins que neixen dels mateixos ceps i anyada, però que reben un procés d'elaboració diferent, donant lloc a dos vins germans però amb personalitats ben diferenciades. Una mostra més de la creativitat i l'afany innovador d'aquest petit celler pallarès.

Un celler 100% ecològic obert al públic

Recentment, Solana Roivert ha inaugurat un nou celler a Salàs de Pallars, just al costat de les seves vinyes. Es tracta d'un espai 100% ecològic, que funciona amb energia solar generada per plaques fotovoltaiques instal·lades al celler mateix. A més de la producció dels seus vins, el celler ofereix visites guiades i tastos perquè el públic pugui conèixer de primera mà el projecte i els seus vins singulars.

Recuperant la tradició vinícola del Pallars

Amb Solana Roivert, en José Esteban i el seu equip estan aconseguint revifar la tradició vinícola del Pallars, aportant-hi una visió fresca, creativa i respectuosa amb el medi ambient. Els seus vins singulars, elaborats amb passió i rigor, són un reflex del paisatge i la història d'aquesta bella comarca pirinenca. Una aposta valenta i inspiradora que de ben segur donarà molt a parlar en el món del vi català.