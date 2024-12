Ni peix, ni marisc: De què estan fets els bastonets de cranc i les falses angules?

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Als supermercats i peixateries d’Espanya, és comú trobar productes com els bastonets de cranc o les falses angules. Però, alguna vegada t’has preguntat de què estan realment fets aquests aliments? L’Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) posa el focus en el surimi, la massa de peix triturat que es processa amb diversos additius per imitar l’aparença i el sabor de mariscos més cars.

Què és exactament el surimi ?

El surimi s’elabora a partir de peixos de baix valor comercial, com el bacallà d’Alaska, la corbina o algunes espècies de lluç. La carn d’aquests peixos es renta repetidament amb aigua freda fins obtenir una pasta gelatinosa sense sabor ni olor. Després, se li afegeixen nombrosos ingredients per recrear les característiques dels mariscos que pretén suplantar.

Entre aquests ingredients es troben midó, albúmina, proteïnes làcties o de soja, gelificants, aromes, conservants i colorants. Per exemple, l’extracte de pebre vermell i la panerola s’utilitzen per obtenir el color vermellós dels bastonets de cranc, mentre que la tinta de calamar es fa servir per simular el llom grisenc de les angules.

Avantatges i desavantatges nutricionals del surimi

Si bé el surimi ofereix alguns avantatges pràctics, com la seua fàcil preparació i conservació, des del punt de vista nutricional presenta diversos inconvenients en comparació amb el peix fresc. Malgrat ser una font de proteïna animal, el surimi conté menys proteïnes que el peix original i manca de nutrients essencials com vitamines, minerals i àcids grassos omega-3.

A més, el surimi és un producte ultraprocessat, amb una llarga llista d’ingredients que no solen trobar-se en una cuina domèstica. També és molt alt en sal, amb una mitjana de l’1,8%, quan l’Organització Mundial de la Salut recomana no consumir més de 5 grams de sal al dia.

Alternatives més saludables al surimi

Encara que consumir surimi de tant en tant no suposa un problema, és important tenir en compte que no és un substitut del peix fresc. Les autoritats sanitàries recomanen incloure de 2 a 4 racions de peix a la setmana en una dieta equilibrada, especialment de peix blau, ric en àcids grassos omega-3 beneficiosos per a la salut cardiovascular.

En lloc d’optar per succedanis com els bastonets de cranc o les falses angules, és preferible apostar per opcions com el lluç, el llobarro o el salmó, que aporten un perfil nutricional més complet i saludable. A més, el peix fresc permet una versatilitat més gran a la cuina i el gaudi de sabors més autèntics.

En resum, el surimi és un producte industrial que imita el sabor i l’aparença de certs mariscos, però que nutricionalment no pot comparar-se amb el peix fresc. Encara que pot ser una opció pràctica en ocasions, és fonamental prioritzar el consum de peix de qualitat com a part d’una alimentació variada i equilibrada. Conèixer la composició i les limitacions nutricionals del surimi ens permet prendre decisions més conscients a l’hora d’elegir què portem a la nostra taula.