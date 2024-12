Aquests són els millors webs de roba i esports, segons l’OCU

Imatge d’arxiu|arxivament d’una persona comprant on line.Unsplash

Segons l’última enquesta realitzada per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) a Espanya, les marques Mango, Zara i Nike s’han posicionat com les millors botigues online al sector de roba i esports. L’estudi també ha destacat la bona valoració rebuda per Cortefiel i Desigual, demostrant el seu excel·lent acompliment en el comerç electrònic.

L’enquesta de l’OCU ha revelat que els webs especialitzats en moda i esports, juntament amb les parafarmàcies, drogueries i botigues d’electrònica, són els que generen menys conflictes per als seus clients. Això indica que aquestes empreses han aconseguit adaptar les seues estratègies a l’entorn digital, oferint una experiència de compra satisfactòria i minimitzant els problemes per als consumidors.

Al sector de parafarmàcia i drogueria, Farmavazquez, Perfumes Club, Naturitas i Bulevip han obtingut una valoració positiva per part dels usuaris. D’altra banda, en l’àmbit de l’electrònica, marques com Apple, PC Componentes, Cartucho.es, Samsung i HP també han estat reconeguts pel seu bon servei online.

El 13% dels usuaris reporta problemes en compres online

Malgrat les bones percepcions generals, el 13% dels enquestats ha reportat algun problema en les seues compres online. Entre les compres amb problemes, els retards respecte a la data d’entrega són l’inconvenient més habitual, representant un 11% dels casos. Tanmateix, els problemes més molestos per als consumidors tenen a veure amb productes que arriben danyats (8%), diferents als descrits (8%) o que, simplement, mai arriben a la seua destinació (6%).

Els grans marketplaces multiproducte, com Aliexpress o La tienda en casa, així com les botigues online de Worten i Conforama, presenten una incidència de problemes més gran|important en comparació amb les botigues especialitzades.

Drets del consumidor en cas de problemes

L’OCU recorda que, davant qualsevol problema en una compra online, el consumidor té un termini de 14 dies naturals per tornar el producte sense necessitat de donar explicacions ni assumir costos addicionals, llevat que s’estipuli que les despeses de devolució corren a compte del comprador. Una vegada realitzada la devolució, el venedor haurà de reemborsar el preu en un termini màxim de 14 dies.

La importància de l’experiència de compra online

En un context on el comerç electrònic és en constant creixement, és fonamental que les empreses prioritzin l’experiència de compra dels seus clients. Aquelles marques que aconsegueixin oferir un servei online de qualitat, amb entregues puntuals, productes en bon estat i una atenció al client eficient, tindran un avantatge competitiu al mercat.

L’enquesta de l’OCU posa de manifest la importància de monitorar i millorar contínuament la satisfacció dels usuaris a les plataformes de comerç electrònic. Les empreses han de treballar en optimitzar els seus processos logístics, garantir la qualitat dels productes i resoldre de manera àgil qualsevol incidència que pugui sorgir durant el procés de compra.

