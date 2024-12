Les nadales amenitzen les places de Lleida, Tàrrega i l'Auditori

Publicat per SegreLaia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Malgrat les baixes temperatures, diversos punts del territori van acollir ahir cantates de nadales. És el cas de la plaça Paeria de Lleida, on van actuar les corals de Vailets i Xiquets, el Cor Jove i el Cor de l’Orfeó Lleidatà. A la cita van participar uns 200 cantaires de totes les edats. També estava prevista l’actuació del Cor del Centre Històric. Mentrestant, el Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida va celebrar el seu tradicional concert de Nadal a l’Auditori Enric Granados, davant de més de 500 assistents. A part de les intepretaciones de cant coral, la vetllada també va acollir les actuacions de les orquestres de corda i vent.

Per la seua part, els alumnes d’Educació Infantil i Primària de les cinc escoles de Tàrrega van protagonitzar ahir diverses cantates en diferents places del centre de la ciutat. La iniciativa, que es va celebrar per quart any consecutiu, porta per nom Tàrrega canta a l’hivern i va ser organitzada pel Pla Educatiu d’Entorn de la capital de l’Urgell.