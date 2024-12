La reducció de jornada laboral a 37,5 hores ja és oficial: Treball tanca l’acord amb els sindicats

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, al costat dels secretaris generals de CCOO, Unai Sordo, i d’UGT, Pepe Álvarez, han firmat aquest divendres un acord històric per reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals a partir de 2025. El pacte, del qual es va desmarcar la CEOE, comença a donar forma a un compromís recollit en l’acord de gobern, encara que en l’última setmana ha suscitat diferències en els terminis d’aplicació entre els socis PSOE i Sumar.

Segons ha afirmat Díaz durant l’acte de firma, "la reducció de la jornada afectarà 12 milions de persones". A més, ha assegurat que en els últims 40 anys no s’ha modificat la jornada laboral, mentre que la productivitat per hora treballada n’ha augmentat més del 50%, per la qual cosa "ha arribat l’hora de repartir-la". L’acord arriba al mig de les tensions sorgides entre la cartera de Díaz i la del ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, qui advocava per una implantació "gradual" de la mesura.

Modificacions a l’Estatut dels Treballadors

L’acord firmat comporta un canvi a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors. Aquesta nova redacció substituirà la jornada màxima que poden realitzar els treballadors, actualment de 40 hores, per la de 37,5 hores defensada per Yolanda Díaz. A més, haurà de deixar clar que, encara que es retalli el temps de treball, no es podrà reduir el salari. Per això, les hores que es realitzin per sobre d’aquest límit s’hauran de comptabilitzar com a hores extraordinàries.

Quant al registre horari, també es contempla en aquest acord, de manera que sigui accessible a la Inspecció de Treball i s’endureixen les sancions, aplicant-se per treballador i no per empresa. Un altre dels aspectes inclosos en la norma és la desconnexió digital.

Reaccions i context de l’acord

La firma d’aquest pacte es produeix després que Yolanda Díaz aconseguís el suport dels sindicats UGT i CCOO per a la reducció de la jornada laboral sense pèrdua de salari. Si fa uns dies afirmava que l’acord era "imminent", avui s’ha fet oficial amb la firma bipartida en el Ministeri de Treball. La renúncia a participar de CEOE-Cepyme, que no estaven d’acord amb determinats punts de la proposta, ha fet que finalment les negociacions s’hagin produït a dos bandes.

En el seu compte de X (abans Twitter), la ministra de Treball recordava que s’ha aconseguit un acord social amb els sindicats per a la reducció de la jornada laboral i afegia: "Després de 40 anys de democràcia, es firma per primera vegada al costat de CCOO i UGT un acord per reduir la jornada laboral a 37,5 hores sense reducció salarial".

Impacte i abast de la mesura

La reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals sense pèrdua de salari tindrà un impacte significatiu al mercat laboral espanyol. Segons les estimacions del Ministeri de Treball, la mesura beneficiarà uns 12 milions de treballadors, la qual cosa suposa aproximadament el 60% de la població activa del país.

A més de millorar la conciliació de la vida laboral i personal dels empleats, s’espera que la reducció de la jornada laboral contribueixi a una creació d’ocupació més gran , ja que les empreses podrien necessitar contractar més personal per cobrir les hores de treball reduïdes. Així mateix, es preveu un augment de la productivitat i una millora en la qualitat de vida dels treballadors.

Reptes i desafiaments en la implementació

Malgrat els beneficis esperats, la implementació de la reducció de la jornada laboral també planteja alguns reptes i desafiaments. Un dels principals és l’adaptació de les empreses a la nova normativa, especialment en sectors on l’organització del treballés més complexa o requereix una presencialitat més gran.

Un altre desafiament és la negociació col·lectiva que s’haurà de dur a terme per concretar els detalls de l’aplicació de la mesura a cada sector i empresa. Serà necessari un diàleg constructiu entre sindicats i patronal per assolir acords que garanteixin una transició justa i equilibrada cap a la nova jornada laboral.