El concert de Nadal solidari organitzat per Càritas Diocesana de Lleida va omplir ahir la Catedral per assistir a les actuacions de la soprano Olga Farrando, la directora de cant Gemma Naranjo i l’organista Miquel González.

Càritas Diocesana va agrair la participació i la generositat de la ciutadania, ja que la iniciativa va servir per recaptar fons destinats per a l’atenció als nens en situació de vulnerabilitat.