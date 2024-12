Els patges reials arriben a Vielha en helicòpter

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els patges reials van arribar ahir a Vielha a bord d’un helicòpter, amb el qual van sobrevolar la zona per poder observar la nevada de la nit anterior. Després d’aquest tour, els emissaris de Ses Majestats van aterrar al pati de l’Escòla Garona, on van ser rebuts pels alumnes del centre, que ja tenien preparades les cartes i que els van lliurar amb els seus desitjos i peticions. L’acte va acabar amb una xocolatada amb coca per a tots els assistents.

Mentrestant, la Unitat Pastoral El Carme-Sant Joan de Lleida prepara la sisena edició edició del seu pessebre vivent, que se celebrarà a la parròquia de Sant Joan Baptista.

Una dotzena d’escenes estaran representades i comptarà amb la participació d’altres parròquies i col·lectius. El pessebre vivent es podrà visitar el 28 de desembre de 18.00 a 20.00 hores.