La Bruixa d'Or ven una sèrie del cinquè i Torrelameu, un dècim

La Bruixa d’Or, l’administració de Sort, no va defraudar i va repartir una sèrie del número 37876, afavorida amb el cinquè premi del sorteig, la qual cosa suposa un total de 60.000 euros. També l’administració al carrer Pintor Viladrich de Torrelameu va vendre un dècim (6.000 €) d’un cinquè premi, en aquest cas del número 74778. Aquest mateix número va deixar tres sèries a Barcelona i una i un dècim al centre comercial Baricentre de Barberà del Vallès, entre altres localitats catalanes. Quant als quarts premis, dotats amb 200.000 euros la sèrie, el més matiner, amb el número 77.768, va escatxigar amb un dècim (20.000 €) venut a Lleida i un altre a Vielha, a més d’altres en una vintena de municipis a Catalunya. En aquest sentit, la demarcació lleidatana es va emportar un total de 10,7 milions d’euros sumant els afavorits amb tercers, quarts i cinquens premis.

Hi va haver algunes administracions en les quals la sort va fer acte de presència fins i tot dos vegades. Va ser el cas de l’administració número 151 de Sant Andreu, que va repartir dos cinquens: una sèrie del 74778 i 45 del 60622. Josep, el fill de l’administradora, creu que té “molta sort” i diu que ja n’ha tingut en el passat. En aquesta administració i en una altra que gestionava a Esplugues de Llobregat, on en tres ocasions va vendre un quart premi.

Els gestos, alguna bola que s’escapava i algun número llarg que es travava al cantar revelaven el nerviosisme dels nens de Sant Ildefons. El del 2024 ha estat un sorteig amb predomini de números alts, entre els quals hi ha el 77768, el 75143, el 74778 o el 72.53, els tres premiats amb cinquens premis; i el mateix premi gros, que ha estat per al número 72480.

El més baixet d’aquest sorteig ha estat l’11840, premiat amb el tercer.

Lleida recupera sobre un 20% del que aposta en el sorteig d’enguany

El Sorteig Extraordinari de Nadal ha aconseguit aquest any una facturació total de 3.505.510.380 euros a l’Estat, segons dades provisionals. A Lleida, la venda total, segons dades provisionals, ha estat de 48.449.520 euros, un increment d’un 1,1 per cent respecte a xifres de l’any passat i amb una despesa mitjana d’uns 108,44 euros per habitant. El delegat a Lleida de Loteries i Apostes de l’Estat, Jesús Colell, va dir que els lleidatans han pogut recuperar aquest any sobre un 20 per cent del que han invertit.