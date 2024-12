Treball ho confirma: els treballadors tindran dret “a no estar localitzables” fora de la seua jornada

Publicat per Marta Planes Cases Redactora del digital Verificat per Creat: Actualitzat:

Divendres passat, el Ministeri de Treball va arribar a un acord amb els sindicats UGT i CC.OO per reforçar el dret a la desconnexió digital dels treballadors espanyols. Aquesta mesura pretén garantir el descans i la intimitat de més de 12 milions d’empleats a Espanya, incloent-hi aquells que fan teletreball.

Segons l’acord, les empreses no podran contactar amb els seus treballadors per cap mitjà digital fora de l’horari laboral, tret d’en circumstàncies excepcionals degudament justificades. A més, s’estableix que el dret a la desconnexió digital serà irrenunciable, és a dir, els empleats no podran renunciar a ell encara que figuri als seus contractes.

Protecció davant de represàlies empresarials

El text acordat també preveu mesures de protecció per als treballadors que exerceixin el seu dret a la desconnexió. Així, el rebuig o la no-atenció de comunicacions o peticions laborals fora de la jornada no podrà generar conseqüències negatives, represàlies o tracte menys favorable per a l’empleat.

Modalitats i excepcions a definir en convenis

A través de la negociació col·lectiva, els convenis definiran les modalitats d’exercici del dret a la desconnexió, així com les accions de formació i sensibilització sobre l’ús raonable de les eines tecnològiques. També podran establir-se excepcions davant de circumstàncies excepcionals que suposin un risc greu per als treballadors o un potencial perjudici empresarial que requereixi mesures urgents.

Multes de fins 7.500 euros per incompliment

Les empreses que obliguin als seus empleats a contestar fora de l’horari laboral podran enfrontar-se a multes de fins 7.500 euros. Aquest temps de resposta es computarà com hores extra, el màxim anual de la qual és de 80 hores. Superar aquest límit o vulnerar el dret a la desconnexió es considera una infracció greu segons la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social.

Modificació de la llei del teletreball

L’acord també modifica la Llei 10/2021 del treball a distància per especificar que els teletreballadors tenen els mateixos drets que la resta d’empleats quant a la desconnexió digital. Les empreses hauran d’establir els mitjans necessaris per garantir l’exercici efectiu d’aquest dret i l’organització adequada de la jornada compatible amb els temps de descans.

El dret a la desconnexió digital ja estava recollit a l’Estatut dels Treballadors i en la Llei Orgànica de Protecció de Dades, però el Ministeri de Treball busca reforçar-lo amb aquest nou acord. Per a la seua entrada en vigor, el text haurà de ser aprovat en Consell de Ministres i obtenir els suports necessaris al Congrés dels Diputats, una cosa que podria complicar-se atesa l’actual composició de la cambra.

En síntesi, l’acord assolit entre el Ministeri de Treball, UGT i CC.OO suposa un important avenç en la protecció del dret a la desconnexió digital dels treballadors a Espanya. Aquesta mesura, que serà irrenunciable, busca garantir el descans i la intimitat dels empleats, incloent els teletreballadors.