Un àpat per a lleidatans sense llar

Unes 120 persones sense llar de la ciutat de Lleida van gaudir ahir a un àpat solidari amb motiu de Nadal, en una nova edició del dinar solidari impulsat per la Fundació Arrels Sant Ignasi, la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (Fecoll), el col·legi Maristes, l’àrea d’Inclusió de la Paeria, l’Associació Agrupa’t, la Fundació i Sant Joan de Déu-Terres de Lleida. Aperitius, sopa de galets, caragols i un guisat vedella van ser els plats d’un acte que va tenir lloc a Maristes Montserrat. Tampoc no van faltar els torrons i dolços nadalencs.

Aquesta iniciativa pretén que persones vulnerables puguin gaudir mínimament de l’esperit nadalenc amb un àpat complet i també d’activitats musicals i de màgia. Una batucada al pati de l’escola va donar la benvinguda als assistents, que van superar en número les previsions inicials dels organitzadors. Durant el matí, desenes de voluntaris de les entitats van estar preparant el menjar, decorant el menjador i parant les taules per poder portar una nova edició. “Aquests moments de germanor són molt importants per reforçar el sentiment de comunitat i el suport, tant per a les persones que acompanyem com per a totes les entitats i voluntariat implicat”, va explicar Rosa Majoral, directora d’Arrels Sant Ignasi.

Entre els mesos de gener i setembre, la fundació va atendre unes 1.658 persones, de les quals gairebé 1.200 es trobaven en una situació de sense llar. A més, d’aquestes, 204 no tenen sostre, un 36% més que en el mateix període de l’any anterior, quan eren 150.

L’entitat lamenta que es mantingui la tendència a l’alça dels últims anys, amb un perfil de persones molt heterogeni però que cada vegada detecten més joves sense sostre i més dones sense llar.