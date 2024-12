Multes d’hivern que pots evitar: consells per no pagar de més a la carretera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada de l’hivern, la Direcció General de Trànsit (DGT) recorda a tots els conductors a Espanya la importància d’extremar les precaucions al volant a causa de les condicions climatològiques adverses. El fred, la pluja, la neu i el gel augmenten considerablement els riscos a les carreteres, per la qual cosa és fonamental adaptar la conducció a aquestes circumstàncies per evitar accidents i sancions.

Segons dades de la DGT, durant els mesos hivernals es produeix un increment significatiu en el nombre de multes imposades als conductors per infraccions relacionades amb el mal estat dels vehicles o l’incompliment de les normes de seguretat viària. Entre les més comunes, destaquen les sancions per no portar les cadenes per a la neu quan és obligatori, circular amb pneumàtics en mal estat o no retirar adequadament el gel i la neu acumulats sobre el cotxe.

Multes de fins 200€ per no portar cadenes o pneumàtics inadequats

Una de les infraccions més greus i sancionades durant l’hivern és circular sense cadenes per a la neu quan el seu ús és obligatori. La Guàrdia Civil estableix trams específics on és imprescindible portar-les muntades en situacions de neu o gel. No complir aquesta norma suposa una multa de 200€, encara que no comporta la pèrdua de punts del carnet de conduir.

Igualment, els pneumàtics en mal estat són un altre motiu habitual de sanció en aquesta època de l’any. La profunditat mínima legal del dibuix és d’1,6 mm, però en condicions hivernals és recomanable no esgotar al màxim aquest límit per garantir una millor adherència i seguretat. Circular amb pneumàtics defectuosos pot portar una multa de 200€ per cada un d’ells.

Fins a 100€ de sanció per no retirar el gel i la neu del vehicle

Encara que pugui semblar una tasca tediosa, és obligatori retirar per complet el gel i la neu acumulats sobre el parabrisa, les finestretes i el sostre del cotxe abans d’iniciar la marxa. No fer-ho correctament dificulta la visibilitat del conductor i suposa un perill en desprendre’s blocs de gel durant la circulació. La multa per aquesta raó ascendeix a 100€.

A més, la DGT recorda que les plaques de matrícula han de ser sempre netes i totalment llegibles. Si la neu o la brutícia dificulten la seua identificació, la sanció pot arribar als 200€, encara que no implica la retirada de punts del permís de conduir.

Altres sancions a tenir en compte a l’hivern

Entre altres recomanacions per a una conducció segura durant els mesos de fred, la DGT insisteix en la importància de mantenir una temperatura adequada dins de l’habitacle, entorn dels 20-22ºC, per evitar que s’entelin els vidres i es redueixi la visibilitat. No obstant, adverteix del qual anar excessivament abrigat al volant pot ser motiu de multa de fins 100€ si es considera que les peces voluminoses resten llibertat de moviment al conductor.

També és fonamental revisar i mantenir en perfecte estat els sistemes d’il·luminació del vehicle, ja que la poca llum diürna i les condicions meteorològiques adverses exigeixen un enllumenat òptim. Circular amb una il·luminació deficient, enlluernar amb els llums llargs o no adequar correctament el seu ús són infraccions que poden suposar multes de 200€.

Així mateix, es recorda als conductors que quan hagin de sortir del cotxe en condicions de baixa visibilitat, per exemple per muntar les cadenes o retirar la neu acumulada, és obligatori utilitzar l’armilla reflectora. No portar-lo amb si al vehicle o no posar-se'l adequadament en descendir del mateix són motius de sanció que assoleixen els 200€.

En definitiva, aquestes són algunes de les multes més comunes que els conductors a Espanya poden rebre durant els mesos d’hivern segons la DGT:

No portar cadenes per a la neu quan és obligatori: 200€

Circular amb pneumàtics en mal estat: 200€ per cada un

No retirar completament el gel i la neu del vehicle: 100€

Portar les plaques de matrícula brutes o illegibles: 200€

Anar excessivament abrigat al volant restant mobilitat: fins 100€

Mantenir una il·luminació deficient o fer un mal ús dels llums: 200€

No portar o no utilitzar l’armilla reflectora en sortir del vehicle: 200€

És fonamental que tots els usuaris de les vies siguin conscients dels riscos afegits que suposa conduir a l’hivern i extremin les precaucions per garantir la seua seguretat i la de la resta de conductors i vianants. A més de les mesures esmentades, la DGT recomana evitar els desplaçaments innecessaris en situacions de neu o gel, augmentar la distància de seguretat, moderar la velocitat i anticipar-se sempre a possibles imprevistos.

Si malgrat tot es produeix una emergència a la carretera, cal procurar aturar el vehicle en un lloc segur, fora de la calçada, senyalitzar adequadament la seua posició i romandre sempre dins de l’habitacle amb els sistemes d’il·luminació encesos fins rebre ajuda.