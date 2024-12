Porcpassió, amb vora 4.000 plats

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El certamen Porcpassió, organitzat per la Federació d’Hostaleria de Lleida, ha tancat l’edició del 2024 amb 3.925 plats de porc servits el mes de novembre. Aquesta campanya té com a objectiu promocionar plats amb aquesta carn i aquest any ha aconseguit la implicació d’un total de seixanta-un establiments de Lleida, així com una destacada resposta del públic. Així mateix, s’ha batut el rècord de plats venuts per un sol restaurador participant en el període d’una setmana, 150. La iniciativa, que no és un concurs ni busca la competició, s’ha consolidat com a referent gastronòmic a la ciutat. Segons assenyala una enquesta de la Federació, el 96,6% dels participants repetirien en pròximes edicions.