Per què el dia de Sant Esteve és festa a Catalunya, però no a tot Espanya?

El dia de Sant Esteve és, per a molts catalans, una extensió del Nadal: una jornada dedicada a la família, als àpats i, en definitiva, a continuar la celebració. Però, per què aquesta festivitat és exclusiva de Catalunya, les Illes Balears i, en alguns casos, el País Valencià? La resposta la trobem en la història medieval i en la influència de l'imperi carolingi.

L'origen de la festivitat: l'empremta carolíngia

Durant els segles VIII i IX, els territoris que avui coneixem com a Catalunya formaven part de la marca hispànica de l'imperi carolingi, un espai fronterer sota la influència de Carlemany i els seus successors. En aquella època, la família es concebia com un clan extens, i les festes de Nadal eren moments clau per reunir-se a la casa pairal. No obstant això, en un món sense vehicles motoritzats ni trens, els desplaçaments requerien temps i esforç.

La necessitat de facilitar aquestes reunions familiars va donar lloc a l'establiment del dia de Sant Esteve com a jornada festiva. Així, l'endemà de Nadal permetia que els membres de la família tornessin a casa seva sense presses ni dificultats. Aquest costum pràctic es va consolidar al territori català i es va mantenir, fins i tot, amb l'evolució de la societat i els canvis històrics.

Una festivitat amb ressonància europea

Tot i que avui dia el 26 de desembre no és festiu a Espanya, la tradició de Sant Esteve no és única a Catalunya. Molts països europeus celebren aquesta data, especialment aquells amb arrels carolíngies o influència cristiana antiga. Entre aquests hi trobem Alemanya, Àustria, Dinamarca, Suïssa, Polònia i fins i tot el Regne Unit, on la jornada és coneguda com a Boxing Day.

Aquesta coincidència posa de manifest la dimensió europea de la festivitat, una connexió que diferencia Catalunya d'altres regions de l'estat espanyol, on la influència carolíngia no va arribar amb tanta intensitat. També al País Valencià i Balears es manté aquesta tradició en alguns municipis, encara que ha perdut pes en la majoria del territori.

Amb el pas del temps, el significat original de Sant Esteve –donar temps per tornar a casa– ha anat evolucionant. A mesura que la societat s'ha industrialitzat i que els desplaçaments són més ràpids, aquesta diada s'ha transformat en una jornada per relaxar-se, reunir-se de nou amb la família i gaudir d'un altre gran àpat nadalenc.

A més, la diada és una oportunitat per posar en pràctica tradicions gastronòmiques molt arrelades, com el consum dels canelons. Aquesta recepta, elaborada sovint amb les restes dels àpats de Nadal, simbolitza la capacitat d'aprofitar els recursos amb enginy, un tret característic de la cultura catalana.

Un altre aspecte destacat de Sant Esteve és la seva vinculació amb el refranyer popular. Dites com "Per Nadal cada ovella al seu corral, i per Sant Esteve, cadascú a casa seva" reflecteixen la importància d'aquesta festivitat en l'imaginari col·lectiu català.