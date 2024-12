El Cucalòcum obre a Fira de Lleida amb 40 propostes per a públic de fins a 18 anys

Publicat per L. BERENGUER Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cucalòcum i el Cucaesport van tornar ahir en gran amb motiu de la trenta-tresena i divuitena edició, respectivament, i amb una quarantena de propostes lúdiques repartides en dos pavellons de Fira de Lleida (el 3 i el 4). El certamen, conegut com el Parc de la Infància i la Joventut de Lleida, havia patit reduccions d’espai i oferta al llarg dels últims anys a causa de la pandèmia. En aquest sentit, les autoritats de la ciutat van celebrar la “tornada a la normalitat” del Cucalòcum, tal com va afirmar ahir Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, durant l’acte d’inauguració. Per la seua part, Oriol Oró, director general de Fira de Lleida, va apuntar que “des de primera hora d’aquesta primera jornada ja hem rebut un gran nombre de visitants, la qual cosa vol dir que la gent esperava amb ganes un saló que ja forma part de la tradició nadalenca de la ciutat”.

Destaquen propostes com un taller de batucada a càrrec del Projecte Revolta –que va ser ahir un èxit de participació–, una simulació en la qual els més petits poden aprendre a munyir la llet d’una vaca, jocs de fusta i tallers de cuina i d’escacs. A més, la zona esportiva del Cucaesport inclou un espai d’atletisme i futbol, entre d’altres. Com a novetat, per a aquesta edició s’ha ampliat l’oferta amb l’objectiu d’incloure nou públic d’entre 12 i 18 anys. Així és com va nàixer el Cucalòcum Jove, de la mà de la regidoria de Joventut de la Paeria. Entre les propostes que incorpora, val a assenyalar un rocòdrom, un circuit d’skate, un escape room, un taller de DJ o l’espai musical dels Bucs d’Assaig El Mercat. També s’ha habilitat una zona chill a càrrec del centre LleidaJove que inclou un futbolí i diversos jocs de taula.

El certamen es prolongarà fins al 4 de gener vinent, a excepció del dia 1, i estarà obert al públic de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h. L’entrada té un preu de 2 euros per als menors d’edat i de 4 euros per als adults. A part de les activitats citades, el públic pot visitar l’exposició de la dotzena de carrosses que desfilaran la tarda del 5 de gener pel centre de Lleida, amb motiu de la cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient.

Música en directe per rebre Ses Majestats a l’estació de tren

Està previst que Ses Majestats els Reis d’Orient arribin a Lleida el 5 de gener a les 17.35 hores amb tren. A l’estació Lleida-Pirineus els estarà esperant la seua comitiva reial i les autoritats de la ciutat. Així mateix, la plaça Ramon Berenguer IV serà escenari d’una festa de benvinguda amb música en directe. A les 18.00 h, la cavalcada partirà des d’allà amb dotze carrosses, que estaran ordenades per temàtiques: cultura popular i tradicional; el Camarlenc, que desfilarà al costat de la bústia de cartes que han enviat els més petits; una comitiva per a cadascun dels Reis; joguines i somnis; la fàbrica de carbó dels Carboners; i l’històric camió dels Bombers i Protecció Civil. El recorregut no variarà respecte a les últimes edicions, malgrat que discorri pel costat del riu Segre –el que no està en obres– en el sentit contrari de la marxa habitual. Després, passarà per les avingudes Francesc Macià, Blondel i Madrid fins a arribar a plaça Espanya. Allà, donarà la volta fins a arribar a la Paeria, on els Reis recolliran les claus per entrar als domicilis lleidatans i deixar els seus regals.En total, un centenar d’artistes locals –bandes de música, i companyies de dansa i arts escèniques–, 60 nens i nenes de la ciutat –elegits per sorteig el 18 de desembre– i els Castellers de Lleida ajudaran Ses Majestats a distribuir més de dos tones de caramels lliures d’al·lergògens.