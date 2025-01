Lleida ja espera el Nen, que repartirà 770 milions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sorteig Extraordinari de la Loteria del Nen 2025 repartirà demà un total de 770 milions d’euros en premis, el primer dels quals dotat amb 2 milions d’euros la sèrie, és a dir, 200.000 euros al dècim afavorit. El sorteig tindrà lloc a les 12.00 hores al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l’Estat, a Madrid, pel sistema de bombos múltiples. L’emissió és de 55 sèries de 100.000 bitllets cada una, al preu de 200 euros el bitllet, dividit en dècims de 20 euros.

Els premis més importants són el primer de 2 milions d’euros per sèrie, el segon premi de 750.000 euros per sèrie i el de 250.000 euros per sèrie. A més, el Nen repartirà 20 premis de 3.500 euros, 1.400 premis de 1.000 euros i 5.000 de 400 euros, entre d’altres.

El sindicat de tècnics d’Hisenda (Gestha) calcula que l’Estat pot ingressar fins a 21,5 milions d’euros amb el sorteig, sempre que no quedi cap dels grans premis per repartir. Es tracta de gairebé dos milions més que fa un any, el que Gestha atribueix al fet que aquesta vegada s’han posat a la venda més sèries, com ja va passar amb la grossa de Nadal.

Només tributen els dos primers premis de 200.000 i 75.000 euros per dècim amb el 20% de la part que excedeix de 40.000 euros. D’aquesta manera, els afortunats que tinguin un dècim del tercer premi rebran els 25.000 euros íntegres.

En aquest sentit, el sindicat va reiterar la seua petició al Govern central perquè repliqui el mínim exempt de 2.500 euros, que va estar vigent entre el 2013 i el 4 de juliol del 2018.

Segons les dades de Loteries i Apostes de l’Estat, la consignació total a la província de Lleida per al Nen se situa aquest any en els 10.268.200 euros, un 9,6% més respecte a l’any passat. Per habitant, la despesa serà de 22,98 euros, dos euros més que el 2024.

El primer premi va tocar per última vegada a les comarques lleidatanes el 2020, concretament a Lleida ciutat, on ja havia recaigut el 2016 i el 1996. El primer premi va caure a Sort el 1994 i el 1996 i a Tremp, el 1998.