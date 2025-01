Nou canvi a les ampolles de plàstic, que es transformen aquest 2025: Nova directiva de la UE

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les platges paradisíaques de Bali, destinació turística de moda entre influencers d'arreu del món, s'enfronten actualment a una greu crisi mediambiental. Les seves costes es troben inundades de plàstics provinents de tot el planeta, arrossegats pels corrents marins. Aquests residus no només contaminen visualment el paisatge, sinó que també suposen un perill per a la fauna marina i, en última instància, per a la salut humana.

Davant d'aquest preocupant escenari, la Unió Europea va aprovar el 2019 la Directiva relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient. Aquesta normativa estableix una sèrie d'obligacions per a les empreses del sector, amb l'objectiu de minimitzar la contaminació provocada pels plàstics d'un sol ús.

Taps units a les ampolles des de l'estiu passat

Una de les mesures més visibles d'aquesta directiva és l'obligatorietat que els taps de les ampolles de plàstic estiguin units al recipient, vigent des de l'estiu de 2022. Això afecta a les ampolles per a begudes de fins a 3 litres de capacitat, exceptuant les de vidre o metall amb taps de plàstic, i les destinades a usos mèdics especials.

Nou canvi en la composició a partir de 2025

A més, la directiva introdueix una altra novetat que entrarà en vigor l'1 de gener de 2025. Les ampolles de plàstic hauran de contenir almenys un 25% de plàstic reciclat en la seva fabricació, específicament aquelles fetes amb tereftalat de polietilè (PET). Encara que aquest canvi no serà perceptible pels consumidors, suposa un repte per a les companyies del sector.

La lluita contra els microplàstics

D'altra banda, des de finals d'octubre de 2023, la UE ha prohibit la venda de productes als quals s'hagin afegit microplàstics de manera intencionada. Aquesta mesura afecta a detergents, cosmètics, joguines, purpurina i altres articles, amb la finalitat d'evitar l'alliberament d'aproximadament mig milió de tones d'aquestes partícules sintètiques al medi ambient.

La contaminació per plàstics és un problema global que afecta greument els ecosistemes marins i la salut humana. Davant d'aquesta situació, la Unió Europea ha pres mesures per reduir l'impacte dels productes de plàstic d'un sol ús, com les ampolles per a begudes. Les noves normatives obliguen a unir els taps a les ampolles, incrementar el percentatge de plàstic reciclat en la seva fabricació i prohibir l'addició intencional de microplàstics en diversos productes. Aquestes iniciatives busquen minimitzar la quantitat de residus plàstics que acaben contaminant el medi ambient i afectant la biodiversitat marina.