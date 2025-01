El tabac puja de preu el 2025: llista de les marques afectades

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada del nou any, els consumidors s’enfronten a un increment en els preus de diversos productes i serveis, des de l’alimentació fins l’energia. Tanmateix, un dels sectors que es veurà particularment afectat és el del tabac. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 22,1% dels espanyols majors de 15 anys són fumadors, i tots ells hauran de fer front a un augment en el cost del seu hàbit.

D’acord amb l’article 4 de la Llei 13/1998, de 4 de maig, d’Ordenació del Mercat de Tabacs i Normativa Tributària, el preu del tabac s’incrementarà el 2025. Després de la normativa que va entrar en vigor el passat 21 de desembre, alguns dels paquets de cigarros més populars ja assoleixen els deu euros.

Nous preus de les principals marques

Entre les marques més afectades per la pujada de preus es troben Lucky Strike, els paquets d'XL del qual ara costen 10,00 euros. Altres varietats com Lucky Strike Blue, Xarxa i Silver Bay també experimenten augments, situant-se entorn dels 5,50 euros.

Marques com Rothmans tampoc no es deslliuren de la pujada, amb preus que oscil·len entre els 4,90 euros per a la varietat Rothmans of London 100’s i els 6,65 euros per a Rothmans Blue i Red. Per la seua part, la marca Pall Mall veu com la seua varietat International Red arriba als 6,20 euros, mentre que el Puerto Rico se situa en 5,50 euros.

Desert Gold Blue. 4,55 euros

Desert Gold Red. 4,50 euros

Dunhill International . 6,90 euros

. 6,90 euros Herencia Palmera. 4,80 euros

Latino Heritage . 4,80 euros

. 4,80 euros Lucky Strike Blue. 5,65 euros

Lucky Strike Compact Amber . 5,35 euros

. 5,35 euros Lucky Strike Eclipse (20). 5,35 euros

Lucky Strike Original Tobacco . 5,50 euros

. 5,50 euros Lucky Strike Red. 5,65 euros

Lucky Strike Red 100’s . 5,25 euros

. 5,25 euros Lucky Strike Red Blando. 5,50 euros

Lucky Strike Red XL 40 s. 10,00 euros

40 s. 10,00 euros Lucky Strike Silver Bay . 5,50 euros

. 5,50 euros Lucky Strike Twist (20). 5,35 euros

Lucky Strike XL (23). 5,85 euros

(23). 5,85 euros Lucky Strike XL (28). 7,25 euros

(28). 7,25 euros Mecánicos Extra Filtro. 4,80 euros

Pall Mall International Xarxa. 6,20 euros

Pall Mall Puerto Rico. 5,50 euros

Peter Stuyvesant Blue. 6,00 euros

Peter Stuyvesant Red. 6,00 euros

Peter Stuyvesant Silver. 6,00 euros

Rothmans Blue . 6,65 euros

. 6,65 euros Rothmans of London . 5,25 euros

. 5,25 euros Rothmans of London 100’s . 4,90 euros

. 4,90 euros Rothmans of London DS . 5,15 euros

. 5,15 euros Rothmans of London Silver (20). 5,25 euros

(20). 5,25 euros Rothmans of London White and Blue . 5,25 euros

. 5,25 euros Rothmans Red . 6,65 euros

. 6,65 euros Royal Crown Filter. 6,00 euros

Vogue Super Slims Blue . 6,90 euros

. 6,90 euros Winfield Red . 8,00 euros

Impacte en els cigarros electrònics

Quant als cigarros electrònics, l’impost fixat per als vapejadors i altres productes relacionats amb el tabac no serà efectiu fins a l’1 d’abril de 2025. Malgrat que la reforma fiscal aprovada per les Corts Generals i publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) estava dirigida a ser aplicada a partir de l’1 de gener, el Govern d’Espanya ha decidit ajornar la seua implementació fins abril per "donar un marge més gran a l’adaptació d’aquesta figura tributària", segons va informar el Ministeri d’Hisenda en un comunicat.