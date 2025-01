Roben en cinc cotxes al mateix pàrquing a Lleida

Nova onada de robatoris en cotxes a la ciutat de Lleida. Ahir a la tarda van rebentar cinc cotxes que estaven estacionats al pàrquing que hi ha a les proximitats de l’Aurial Pàdel Indoor, al carrer Alcarràs, al polígon Neoparc de Lleida. Des del complex esportiu van avisar la Guàrdia Urbana, que va requerir que els afectats, la majoria usuaris de la instal·lació esportiva, acudissin a comissaria per presentar la corresponent denúncia.

Imatge d’un altre dels cotxes forçat

Els robatoris es van produir entre les 16.00 i les 20.00 hores i amb el mateix modus operandi: l’autor o autors van trencar un dels vidres per emportar-se els objectes que hi havia a l’interior. Sospiten que el lladre o lladres estaven amagats i van anar cometent els robatoris. En anteriors ocasions s’havien donat casos puntuals. Afectats van demanar més vigilància per part d’Urbana i Mossos.