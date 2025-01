Vuit mites sobre el sucre que poden sorprendre’t

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El sucre és un dels ingredients més controvertits en l’actualitat. Mentre alguns el consideren l’enemic número u de la salut, d’altres defensen el seu consum amb moderació. Però, què hi ha de veritat en els mites que envolten aquest polèmic carbohidrat? Analitzem 8 creences comunes sobre el sucre per descobrir què diuen realment els estudis científics sobre això.

És possible desenvolupar addicció al sucre?

Encara que moltes persones afirmen sentir-se "enganxades" al sucre, des del punt de vista científic no es pot parlar d’una addicció en el mateix sentit que altres substàncies com la nicotina o l’alcohol. Tanmateix, sí és cert que com més sucre consumim, més tendim a voler, ja que estimula els centres de recompensa del cervell. La bona notícia és que és possible regular aquest desig reduint progressivament la ingesta d’aliments ensucrats.

El mite que el sucre provoca cansament

Consumir grans quantitats de sucre pot provocar pics de glucosa en sang que, en descendir bruscament, generen sensació de fatiga. Això es deu que l’organisme s’esforça per regular els nivells de sucre, donant prioritat a aquest procés i restant energia per a altres funcions. La solució passa per optar per carbohidrats d’absorció lenta i mantenir-se actiu físicament per afavorir l’ús de la glucosa per part dels músculs.

Són els edulcorants una alternativa saludable?

Encara que els edulcorants no aporten calories ni eleven la glucèmia directament, el seu consum habitual pot tenir altres efectes negatius. Alguns estudis apunten que mantenen el desig pel sabor dolç i fins i tot poden portar a compensar-lo amb més aliments ensucrats. A més, certs edulcorants artificials podrien alterar la flora intestinal, la qual cosa al seu torn afectaria la capacitat del cos per regular els nivells de sucre.

Veritats i mentides sobre el poder d’engreixar-se del sucre

És cert que el sucre aporta calories buides que poden contribuir a l’augment de pes, especialment perquè en ser un aliment refinat, l’organisme no gasta energia en digerir-lo i assimilar-lo. Però a més, el consum excessiu de sucre pot interferir en el funcionament de la insulina, dificultant la crema de greixos en persones amb resistència a aquesta hormona, un problema que afecta fins al 50% de la població adulta a Espanya.

La confusió dels productes "light"

Sovint s’associa l’etiqueta "light" amb absència de sucre, però no sempre és així. Molts d’aquests productes substitueixen els greixos per midons i edulcorants que, encara que no són sucre pròpiament dit, es transformen ràpidament en glucosa en l’organisme. Per això és important llegir la llista d’ingredients i no deixar-se portar només per les declaracions nutricionals de l’envàs.

És el sucre de les fruites més saludable?

Encara que la molècula de sucre és la mateixa, l’efecte al cos és molt diferent quan prové de la fruita o d’aliments processats. Les fruites contenen fibra, vitamines i compostos bioactius que alenteixen l’absorció del sucre i aporten beneficis extra per a la salut. A més, resulta molt més difícil consumir sucre en excés a través de fruites senceres que de productes ensucrats.

El mite del dèficit de sucre

Tret d’en casos excepcionals, com algunes persones amb diabetis tipus 1, és pràcticament impossible que un adult sa tingui dèficit de sucre. Fins i tot seguint una alimentació basada en vegetals, l’organisme és capaç d’obtenir la glucosa que necessita a partir del midó present en la majoria d’aliments d’origen vegetal, especialment si es consumeixen també cereals i derivats.

Sucre i salut infantil: un tema delicat

Encara que un consum ocasional de dolços no suposa un risc immediat per als nens, sí que pot tenir conseqüències negatives a llarg termini. Acostumar al paladar dels més petits als sabors dolços pot fer que rebutgin aliments més saludables i nutritius. A més, la resposta natural dels nens davant d’un excés de sucre és augmentar la seua activitat física per cremar aquest extra d’energia, un mecanisme que solem perdre d’adults.

Claus per a un consum responsable de sucre

En vista de l’evidència científica, sembla clar que el més recomanable és moderar el consum de sucres afegits, evitant que desplacin a altres aliments més nutrients en la dieta. Alhora, convé familiaritzar-se amb les diferents formes en què el sucre s’"amaga" en productes processats per poder prendre decisions informades. I, per descomptat, assegurar-se de portar un estil de vida actiu que ajudi a regular els nivells de glucosa. Amb aquests senzills principis, és possible disfrutar del sabor dolç sense comprometre la salut.