Els experts asseguren que cuidar els hàbits diaris, com la dieta, és fonamental per transformar la tristesa en energia positiva i combatre el 'Blue Monday', conegut com el dia més trist de l’any que se celebra el tercer dilluns de gener. Si bé no existeixen evidències científiques que confirmin que aquest sigui el dia més difícil de l’any, sí que reflecteix la percepció social comuna que l’hivern, amb els seus dies més curts i freds, pot ser una època complicada per a moltes persones.

Segons la dietista-nutricionista Laura Jorge Martínez, donar prioritat a una dieta basada en llegums, verdures i fruites no només beneficia el nostre cos, sinó també la nostra ment. "Els aliments rics en nutrients essencials, com vitamines, minerals i antioxidants, impacten directament al cervell, regulant els neurotransmissors que controlen les nostres emocions," adverteix. A més, mantenir una bona alimentació és part de l’autocura, essencial per tenir un autoconcepte positiu.

No obstant, tenir una relació saludable amb el menjar va més enllà de menjar sa. "També es tracta de saber ser flexible, de menjar de forma incondicional, coherent amb els teus valors i de forma equilibrada. Importa el què mengem i el com el mengem", assenyala l’experta, que recomana disfrutar conscientment dels sabors.

Aliments beneficiosos per a la salut mental

Tanto Laura Jorge com la premiada nutricionista britànica Emma Derbyshire coincideixen en la importància d’integrar a la dieta:

Greixos Omega 3 : presents en llavors de lli, algues i nous, per prevenir la fatiga i reduir l’ansietat i depressió.

: presents en llavors de lli, algues i nous, per prevenir la fatiga i reduir l’ansietat i depressió. Vitamina B12 : que es troba en suplements d’origen vegetal, també per prevenir la fatiga i reduir l’ansietat i depressió.

: que es troba en suplements d’origen vegetal, també per prevenir la fatiga i reduir l’ansietat i depressió. Aliments amb ferro : com el tofu o les llenties, fonamentals per reduir el cansament i mantenir alts nivells d’energia.

: com el tofu o les llenties, fonamentals per reduir el cansament i mantenir alts nivells d’energia. Aliments rics en fibra : com els llegums i la verdura, per millorar la digestió i mantenir estables els nivells de sucre en sang, ajudant a evitar alts i baixos emocionals.

: com els llegums i la verdura, per millorar la digestió i mantenir estables els nivells de sucre en sang, ajudant a evitar alts i baixos emocionals. Vitamina C : present en algunes fruites i verdures, com els kiwis, les taronges, els pebrots i el bròcoli, vital per generar energia metabòlica i mantenir la salut mitocondrial.

: present en algunes fruites i verdures, com els kiwis, les taronges, els pebrots i el bròcoli, vital per generar energia metabòlica i mantenir la salut mitocondrial. Vitamina D : els nivells baixos del qual s’han relacionat amb la depressió, la fatiga i altres símptomes del Trastorn Afectiu Estacional ( TAE ). Es troba en lactis fortificats, peixos grassos, rovells d’ou, suc de fruites i xampinyons.

: els nivells baixos del qual s’han relacionat amb la depressió, la fatiga i altres símptomes del Trastorn Afectiu Estacional ( ). Es troba en lactis fortificats, peixos grassos, rovells d’ou, suc de fruites i xampinyons. Àcid fòlic : present en les verdures de full verd, pot ajudar a augmentar els nivells de serotonina i reduir l’estrès.

: present en les verdures de verd, pot ajudar a augmentar els nivells de serotonina i reduir l’estrès. Fruites com les baies: també poden ajudar a prevenir l’alliberament de cortisol, l’hormona responsable de l’estrès.

En definitiva, una dieta equilibrada i rica en nutrients essencials es perfila com una eina clau per afrontar amb energia i positivisme els mesos d’hivern, especialment dates com el 'Blue Monday'.