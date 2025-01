TikTok s'apaga als Estats Units enmig d'una prohibició pel seu control xinès

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

La popular xarxa social TikTok, propietat de la companyia xinesa ByteDance, va deixar de funcionar aquest dissabte a la nit als Estats Units després de l’entrada en vigor d’una llei que en prohibeix l’ús per motius de seguretat nacional. Aquesta norma, aprovada pel Congrés i avalada pel Tribunal Suprem, busca evitar que TikTok segueixi sota control xinès, al·legant que podria esdevenir una eina d’espionatge i propaganda.

Durant les últimes hores abans del tancament, TikTok va mostrar els seus continguts habituals, però a partir de les 22.30 (hora local), la plataforma va emetre un missatge informant de la suspensió temporal del servei, expressant l’esperança que Donald Trump, un cop assumeixi la presidència, treballi per restablir-la. Les botigues digitals d’Apple i Google van retirar l’aplicació dels seus catàlegs, i els continguts creats als Estats Units van quedar inaccessibles, fins i tot per a usuaris internacionals.

La llei que ha motivat aquesta situació argumenta que TikTok podria suposar una greu amenaça per a la seguretat nacional, acumulant dades de milions d’usuaris nord-americans. Tot i que l’administració Biden no ha actuat immediatament per fer complir les sancions, les empreses implicades han preferit no arriscar-se a multes milionàries. Mentrestant, l’arribada de Trump a la Casa Blanca es presenta com l’última esperança perquè TikTok pugui tornar a funcionar al país, mentre es manté la incertesa sobre el futur de la plataforma.