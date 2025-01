Desendolla aquests electrodomèstics i estalvia a la teua factura de la llum

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Estalviar energia s’ha convertit en una preocupació creixent per a moltes famílies, especialment davant de l’augment de les tarifes elèctriques en els últims anys. Una pràctica senzilla però efectiva per reduir el consum i, per tant, l’import de la factura de la llum, és desendollar certs electrodomèstics quan no estan en ús. Encara que molts creuen que en prémer el botó d’aturada la despesa s’atura, la realitat és que diversos aparells continuen consumint electricitat en mode d’espera o standby.

Segons dades de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), el consum fantasma o en espera pot suposar fins un 10,7% del total de la factura elèctrica d’un habitatge a Espanya. Això es deu que els dispositius continuen utilitzant energia per mantenir funcions com a rellotges, llums indicadors o detecció de senyals de control remot. Per això, desconnectar-los completament de la presa de corrent és la manera més eficaç d’eliminar aquesta despesa innecessària.

Els 5 electrodomèstics que més energia consumeixen en espera

1. Televisor: És un dels aparells més comuns a les cases i també un dels responsables més clars del consum fantasma. Es calcula que un televisor en standby pot gastar fins 15 kWh a l’any, la qual cosa equival a uns 3€ a la factura.

2. Ordinador: Tant els ordinadors de sobretaula com els portàtils continuen consumint electricitat quan estan apagats però endollats. Un PC en aquest estat pot suposar una despesa anual de 10 kWh o 2€.

3. Descodificadors i consoles: Aquests dispositius d’entreteniment són altres dels principals culpables del consum en espera. Un descodificador de televisió gasta al voltant de 9 kWh (1,80€) a l’any, mentre que una videoconsola pot arribar als 7 kWh (1,40€).

4. Carregadors: Els carregadors de mòbils, tauletes i altres aparells electrònics continuen consumint encara que no tinguin el dispositiu connectat. Cada carregador oblidat a la presa de corrent pot suposar 2,5 kWh o 0,50€ anuals.

5. Microones: Mantenir endollat el microones mentre no s’utilitza implica una despesa aproximada de 3,5 kWh a l’any, degut principalment al seu rellotge i tauler de control. Això es tradueix en uns 0,70€ extra a la factura.

Consells per estalviar-ne encara més en el consum elèctric

A més de desendollar els electrodomèstics esmentats, podem adoptar altres hàbits per optimitzar l’eficiència energètica a casa nostra:

- Aprofitar al màxim la llum natural i apagar les bombetes en sortir d’una habitació.

- Substituir les bombetes convencionals per tecnologia LED, que consumeix fins un 90% menys.

- Ajustar adequadament la temperatura de la nevera (5°C) i congelador (-18°C), evitant obrir les seues portes més del necessari.

- Utilitzar els electrodomèstics d’alta potència, com rentadores o rentaplats, en les hores vall, quan la tarifa és més econòmica.

- Instal·lar regletes amb interruptor per apagar diversos aparells alhora de forma còmoda.

En definitiva, desendollar electrodomèstics com el televisor, l’ordinador, els descodificadors, els carregadors i el microones quan no s’estan utilitzant és una mesura senzilla però eficaç per reduir el consum elèctric. Aquesta pràctica, juntament amb altres hàbits responsables, no només ens ajuda a estalviar a la factura de la llum, sinó que també contribueix a la sostenibilitat i la preservació del medi ambient en disminuir la demanda energètica.