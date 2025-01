El xandall: dels suburbis a les passarel·les, la peça que s’ha convertit en símbol de luxe

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Lluny del concepte d’elegància informal que advertia la cantant Martiri en la seua copla "con el chándal y los tacones, arreglá pero informal, me voy pal hiper", el xandall celebra demà el seu Dia Internacional com una de les peces més desitjades, aquesta temporada és objecte de desig i sinònim de luxe.

Dels suburbis i uniforme de diumenge de la classe més humil, el xandall ha passat a les passarel·les i l’univers del luxe a Espanya. Ha deixat de ser sinònim de xoni i vulgar i s’ha convertit en senyal d’estatus, gran de poder adquisitiu. Els seguidors el combinen amb calçat i bosses de luxe i l’adornen amb joies per oferir una imatge glamurosa i opulenta.

Els orígens humils del xandall

El terme "xandall" prové de la paraula francesa "chandail", que significa "jersei dels venedors de verdura". Van ser precisament els comerciants d’alls i altres hortalisses que van popularitzar aquesta peça a finals del segle XIX a França. Amb el pas del temps, el vocable es va estendre i es va associar amb un jersei còmode utilitzat per protegir-se del fred.

Posteriorment, aquesta peça es va adaptar a l’àmbit esportiu i va començar a fabricar-se amb diversos materials tèxtils. El 1964, la marca Adidas va revolucionar el xandall en llançar un disseny en col·laboració amb el futbolista alemany Franz Beckenbauer. Aquest model de pantalons continua sent tendència en l’actualitat, lluït per reconegudes models com Alexa Chung, Kendall Jenner o Hailey Bieber.

Dels carrers a les passarel·les: l’ascens del xandall

Des dels seus inicis a finals dels anys 60, la popularitat del xandall ha experimentat alts i baixos. Va passar de l’àmbit esportiu als carrers, convertint-se en un símbol de diverses tribus urbanes i cultures juvenils. Artistes com Bob Marley vestien el xandall d’Adidas, inspirant la comunitat rastafari. També es va convertir a la peça favorita de l’escena del hip-hop, el break dance, el grunge i l’acid.

Als anys 90, el xandall va assolir el seu apogeu i es va transformar en l’uniforme dels diumenges a Espanya. Servia per sortir a comprar el pa, rentar el cotxe, prendre una canya o anar al camp, fins i tot per ser a casa i rebre visites. Marques com Fred Perry o Lacoste van aprofitar aquest auge per posicionar el xandall amb un aire més distingit.

El xandall conquereix el luxe

A començaments dels anys 2000, dissenyadors com Alexander Wang i Riccardo Tisci van ser pioners en portar la roba esportiva a les passarel·les, introduint el xandall al món del luxe. Aquesta aposta va ser ràpidament acollida per la influent família Kardashian.

Malgrat que l’icònic dissenyador Karl Lagerfeld va arribar a afirmar que "el xandall és la peça que una dona utilitza quan perd el control sobre la seua pròpia vida", davant de l’imparable ascens d’aquesta peça , va canviar d’opinió. En la desfilada de tardor-hivern de 2014, Lagerfeld va presentar la model Cara Delevingne lluint un xandall rosa a la passarel·la.

El xandall avui: sinònim de luxe i tendència

En l’actualitat, el xandall s’ha consolidat com un símbol de luxe, riquesa i tendència. N’hi ha prou amb observar a reconegudes figures com Rosalía, Rita Ora, Shakira, Rihanna, Jennifer López, Timothée Chalamet o Jeremy Allen White lluint aquesta peça amb estil i elegància.

El xandall ha experimentat una sorprenent transformació, passant de ser una peça injuriada i associada als suburbis, a convertir-se en un objecte de desig i un sinònim de luxe en la moda actual. La seua versatilitat i comoditat, combinades amb un toc de glamur i ostentació, l’han catapultat a les passarel·les i a l’armari de les celebritats.

El xandall, una peça originalment associada als venedors de verdures i posteriorment adoptada en l’àmbit esportiu, ha experimentat un sorprenent ascens al món de la moda. Passant de ser un símbol dels suburbis i les classes humils, a convertir-se en un objecte de luxe i tendència a les passarel·les i entre les celebritats. El seu Dia Internacional és una celebració d’aquesta transformació i el seu nou estatus en la indústria de la moda.