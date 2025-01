Així afecta el fred a persones amb artrosi i els consells per alleujar els símptomes

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada de l’hivern, moltes persones amb artrosi experimenten un augment significatiu en els símptomes que afecten les seues articulacions. Encara que el fred no causa directament malalties reumàtiques, els seus efectes sobre els músculs i articulacions vulnerables poden intensificar el dolor i la rigidesa, agreujant una malaltia que ja afecta a més de 7 milions de persones a Espanya i a 600 milions a tot el món, segons la Sociedad Española de Reumatología (SER).

Artrosi: una malaltia en creixement

L’artrosi, una afecció degenerativa que deteriora el cartílag articular, afecta gairebé el 30 % dels espanyols majors de 40 anys, però cada vegada es detecten més casos en persones joves. Aquesta tendència s’atribueix a la detecció precoç i a certs factors com la pràctica d’esports d’alt impacte. Les xifres globals indiquen un desafiament sanitari creixent, que requereix mesures efectives per abordar tant el tractament com la prevenció.

Com afecta el fred a les articulacions

Durant els mesos freds, el malestar s’intensifica a causa de la contracció muscular i la rigidesa que provoca el fred i la humitat. També influeix l’alteració de la viscositat del líquid sinovial, que augmenta la inflamació en les articulacions. Aquests canvis exacerben els símptomes habituals de l’artrosi, com a dolor, rigidesa i, en casos avançats, deformitats.

Tanmateix, el fred no és el causant de la malaltia, sinó un factor que agreuja els seus efectes. Aquesta intensificació es deu en part a la hiperalgesia al fred, un fenomen que incrementa la sensibilitat al dolor en condicions gèlides.

Tractaments i recomanacions per mitigar els símptomes

Des de la SER, s’emfatitza la importància de les teràpies regeneratives, com tractaments amb agents biològics i cèl·lules mare, que no només alleugen els símptomes sinó que poden modificar el curs de la malaltia. A més, s’ofereixen consells pràctics per reduir l’impacte del fred en les articulacions:

Mantenir els interiors lliures d’humitat.

Vestir roba que protegeixi les articulacions.

Seguir una dieta antiinflamatòria i mantenir un pes saludable.

Hidratar-se adequadament.

Practicar exercici moderat de forma regular.

Impacte del fred en la salut general

El fred intens no només afecta a les persones amb artrosi, sinó que té un impacte ampli en la salut pública. Les baixes temperatures poden debilitar la resposta immunitària, augmentar la incidència d’infeccions respiratòries i agreujar malalties cròniques com patologies cardíaques i pulmonars. També s’ha vinculat el fred extrem amb problemes de salut mental, incloent un augment de casos de depressió i ansietat.

A més, s’observen efectes indirectes com accidents de trànsit i caigudes per gel, o intoxicacions per l’ús de brasers i estufes mal ventilades.

Grups vulnerables davant del fred

El fred afecta especialment certs grups de població:

Majors de 65 anys, a causa de menys capacitat termoreguladora.

Persones amb malalties cròniques com a diabetis o patologies cardiovasculars.

Dones gestants, nounats i lactants, més sensibles a les baixes temperatures.

Persones en situació de pobresa o exclusió social, especialment aquelles que viuen en habitatges mal aïllats o que pateixen pobresa energètica.

La Sociedad Española de Reumatologia i altres organismes subratllen la importància de la prevenció, la detecció primerenca i l’atenció als grups més vulnerables. Amb l’increment de les temperatures extremes i la creixent incidència de malalties com l’artrosi, és essencial implementar polítiques públiques que abordin tant les necessitats sanitàries com els determinants socials de la salut a l’hivern.