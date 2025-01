Stalking: l’amenaça silenciosa en l’era digital

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Han sorgit noves formes de danyar la nostra integritat i seguretat a Internet. Algunes són evidents, com els atacs cibernètics que buiden els nostres comptes bancaris, mentre que altres, com l'stalking, són més difícils de detectar al principi i poden passar desapercebudes fins que el perill és davant de nosaltres.

L'stalking, també conegut com a assetjament obsessiu, és una forma de violència enganyosa que sovint no es percep com a tal. Es caracteritza per una sèrie de conductes repetitives i intrusives per part d’una persona cap a una altra, amb la intenció de controlar, intimidar o atemorir la víctima. A diferència d’altres tipus d’assetjament, l'stalking pot començar amb gestos aparentment inofensius que s’intensifiquen amb el temps i es tornen cada vegada més pertorbadors.

La Policia Nacional està alertant sobre aquesta perillosa pràctica i recorda als usuaris que no han de normalitzar situacions sospitoses de control, ja sigui per part d’una parella, un amic o fins i tot desconeguts. Les autoritats emfatitzen la importància de no callar davant de missatges molestos, amenaçadors o intimidadors reiteratius, i de mai permetre conductes compulsives o que danyin la teua imatge.

Com evitar ser víctima de stalking

L'stalking pot manifestar-se tant al món físic com en el virtual, per la qual cosa és crucial estar alerta en tots els aspectes de la teua vida per no convertir-te en víctima. Algunes mesures preventives inclouen:

Protegir la teua informació personal: Limita la informació que comparteixes en línia i amb qui ho fas. Sigues cautelós en acceptar persones desconegudes en xarxes socials i bloqueja aquelles que resultin sospitoses.

Revisar la teua configuració de privacitat en els teus comptes i ser molt previngut amb el que publiques.

Informar els teus amics, familiars o companys de feina si et sents insegur/a.

Confiar en els teus instints. Si algú o alguna cosa et fa sentir incòmode/a, allunya’t de la situació.

Què fer si ets víctima de stalking

Si ja estàs experimentant assetjament obsessiu, és crucial prendre mesures per protegir-te i buscar ajuda:

No t’enfrontis a l’assetjador, ja que això podria posar en risc la teua seguretat.

Recopila evidència de l’ assetjament , guardant missatges, trucades , correus electrònics o qualsevol altra prova que puguis obtenir.

, guardant missatges, , correus electrònics o qualsevol altra prova que puguis obtenir. Denuncia l’ assetjament a la policia. L' stalking és un delicte i pots obtenir una ordre d’allunyament per protegir-te.

a la policia. L' és un delicte i pots obtenir una ordre d’allunyament per protegir-te. Cerca suport professional. Un terapeuta o conseller pot ajudar-te a suportar les conseqüències emocionals de l' stalking .

L'stalking és una amenaça silenciosa però molt real en l’era digital. En estar informats sobre els senyals d’alerta i prendre mesures preventives, podem protegir-nos a nosaltres mateixos i als nostres éssers estimats d’aquesta forma d’assetjament. No dubtis a buscar ajuda si et trobes en una situació d'stalking. Recorda, no estàs sol/a i hi ha recursos disponibles per donar-te suport.