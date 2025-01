Així influeix l’intestí en el desenvolupament de malalties inflamatòries o cardiovasculars

Descobreixen que bacteris intestinals poden activar inflamació i malalties com a colitis o aterosclerosi.Pexels

Un equip d’investigadors espanyols ha descobert com l’intestí pot influir en el desenvolupament de malalties inflamatòries o cardiovasculars. Aquesta troballa, publicada a la revista Immunity, podria obrir la porta a noves teràpies preventives per a malalties com la colitis o l’aterosclerosi.

Els científics, liderats per David Sancho del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), han descrit el mecanisme pel qual un augment en la permeabilitat intestinal permet als bacteris de la microbiota travessar la barrera intestinal i arribar fins la medul·la òssia. Una vegada allà, aquests bacteris indueixen canvis epigenètics a les cèl·lules mare que donen origen a les cèl·lules immunitàries, sense alterar la seua seqüència de l’ADN.

Paper clau de la proteïna Mincle

La investigació destaca el rol fonamental de la proteïna Mincle, expressada per les cèl·lules de la immunitat innata, en aquest procés. Els experiments en models animals amb més permeabilitat intestinal van mostrar que aquells ratolins sense el receptor Mincle evitaven la inflamació del còlon (colitis). Això suggereix que bloquejar aquesta proteïna podria tenir un efecte protector davant malalties inflamatòries sistèmiques.

Immunitat entrenada: una arma de doble fil

Els canvis epigenètics generats pels bacteris intestinals donen lloc a cèl·lules immunitàries "entrenades", capaces de respondre amb més eficàcia davant de futures infeccions. Tanmateix, aquesta mateixa capacitat de resposta exacerbada pot contribuir també al desenvolupament de trastorns inflamatoris, cardiovasculars o neurodegeneratius.

Segons explica David Sancho, líder del Laboratori d’Inmunobiología del CNIC, fins fa poc es creia que només la immunitat específica (adaptativa) tenia memòria per recordar patògens previs i desencadenar una resposta defensiva. Avui se sap que la immunitat innata també pot entrenar-se per millorar la seua resposta davant d’infeccions posteriors no relacionades, i que aquest entrenament perdura en el temps.

Importància d’una dieta equilibrada

Factors com una dieta inadequada, el consum excessiu d’alcohol, els aliments processats, l’estrès crònic o certs medicaments poden debilitar la barrera intestinal i afavorir la disseminació bacteriana. Per això, els experts del CNIC recorden que mantenir una alimentació equilibrada, rica en fruites i verdures, ajuda a preservar un intestí sa, reduir la inflamació sistèmica i prevenir malalties cròniques.

Col·laboració entre centres d’investigació espanyols

Aquest estudi ha estat fruit de la col·laboració entre diferents equips d’investigació espanyols. A més del CNIC, han participat científics de l’empresa Inmunotek S.L. (José Luis Subiza), de l’Institut de Investigación Hospital Universitario La Paz - IdiPAZ (Carlos del Fresno), de la Universitat Complutense de Madrid (Salvador Iborra) i de la Universitat de Granada (Juan Duarte).

El descobriment realitzat per aquest grup d’investigadors espanyols dona llum sobre el paper de l’intestí en el desenvolupament de malalties inflamatòries i cardiovasculars. La proteïna Mincle i els canvis epigenètics induïts pels bacteris intestinals a les cèl·lules immunitàries semblen ser claus en aquest procés. Aquestes troballes obren la porta a noves estratègies preventives i terapèutiques basades en el bloqueig de Mincle i el manteniment d’una barrera intestinal saludable a través de la dieta.