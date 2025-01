Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'exposició al fred i a la calor podria afectar la salut mental dels adolescents, segons un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). La investigació, realitzada amb gairebé 5.000 adolescents dels Països Baixos (3.934) i l’Estat espanyol (885), alguns dels quals de Sabadell, destaca com l'exposició a temperatures ambientals influeix en símptomes psiquiàtrics com l'ansietat, la depressió i els problemes d'atenció. Els resultats s'han publicat recentment a ‘JAMA Network Open’.

L'estudi va analitzar dades de dues grans cohorts de naixement europees: l'estudi Generation R a Rotterdam, Països Baixos, i el Projecte INMA a Espanya (Guipúscoa, Sabadell i València). Els investigadors van avaluar les temperatures ambientals diàries a les llars dels participants durant tres períodes de temps diferents, fins dos mesos abans d'avaluar els símptomes psiquiàtrics. Aquests símptomes, que van incloure problemes d'interiorització (relacionats, per exemple, amb l'ansietat i la depressió), problemes d'exteriorització (comportament agressiu i incompliment de les normes) i problemes d'atenció, es van avaluar mitjançant un qüestionari estandarditzat omplert per les mares dels adolescents.

L'anàlisi de les dades va mostrar que, en la cohort neerlandesa, l'exposició al fred s'associava a un augment dels problemes d'interiorització, com l'ansietat i els símptomes depressius. Per exemple, una exposició acumulativa de dos mesos a temperatures al voltant dels 5,5 graus comportava un augment significatiu de les puntuacions relatives a aquests problemes.

D'altra banda, els resultats de la cohort espanyola van mostrar que l'exposició a la calor es relacionava amb un augment dels problemes d'atenció. Els adolescents exposats a una temperatura mitjana de 21,7 graus durant dos mesos van obtenir puntuacions significativament més altes en aquesta àrea.

Aquests resultats suggereixen que la salut mental dels adolescents pot veure's afectada per canvis moderats de temperatura, amb efectes diversos segons si les regions són més fredes o més càlides.

"El fet de no detectar cap associació amb el fred en els adolescents d'Espanya ni amb la calor en els dels Països Baixos podria indicar que cal una exposició prolongada a temperatures extremes per evidenciar aquests efectes", explica Mònica Guxens, professora d'investigació ICREA a ISGlobal i autora principal de l'estudi.

Un problema de salut pública que va en augment

Els símptomes psiquiàtrics, com l'ansietat, la depressió i els problemes d'atenció, afecten aproximadament un de cada set adolescents d'entre 10 i 19 anys a tot el món. El canvi climàtic, amb el consegüent increment de temperatures extremes, pot exacerbar aquests trastorns, sobretot en poblacions vulnerables com els adolescents.

L'exposició al fred pot desencadenar “respostes termoreguladores”, com la vasoconstricció (estretament dels vasos sanguinis), que pot alterar la temperatura corporal normal i la funció cerebral, provocant problemes d'interiorització.

L'exposició a la calor pot augmentar les hormones de l'estrès (cortisol) i els marcadors d'inflamació, alhora que dificulta la refrigeració i l'oxigenació del cervell. Això pot afectar la concentració i contribuir als problemes d'atenció o irritabilitat. Les altes temperatures nocturnes també poden interferir en el son, cosa que empitjora encara més els problemes d'atenció.

Finalment, tant el fred com la calor poden causar malestar físic, que afecta negativament l'estat d'ànim i el benestar emocional, contribuint als símptomes psiquiàtrics.

“Es necessita més investigació en entorns climàtics variats per esclarir com les variacions de temperatura poden influir en la salut mental”, afegeix Esmée Essers, investigadora d'ISGlobal i autora principal de l'estudi.

“Entendre com els factors climàtics afecten la salut mental ajuda a crear estratègies per protegir els grups vulnerables, especialment els adolescents”, conclou Guxens. “Considerar la salut mental en les polítiques d'acció climàtica podria millorar aquestes iniciatives”, rebla.