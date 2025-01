Les fruites que ajuden a combatre la retenció de líquids de forma natural

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La retenció de líquids és un problema comú que afecta un gran nombre de persones, causant inflor, sensació de pesadesa i, en alguns casos, dificultats circulatòries. Aquest problema pot estar associat a diferents factors, com una alimentació rica en sodi, el sedentarisme, canvis hormonals o fins i tot problemes de salut més greus, com malalties renals o cardíaques. Per combatre'l de manera natural, els experts en nutrició recomanen incorporar a la dieta fruites amb propietats diürètiques i riques en potassi, ja que afavoreixen l’eliminació de líquids i ajuden a equilibrar els nivells de sodi en l’organisme.

Fruites amb efecte diürètic

Entre les fruites més efectives per reduir la retenció de líquids es troben la síndria i el meló, dos opcions refrescants i altament hidratants a causa del seu alt contingut en aigua. Ambdues fruites estimulen la producció d’orina, facilitant l’eliminació de toxines acumulades al cos i contribuint a una millor funció renal.

Una altra fruita clau en aquest aspecte és la pinya, àmpliament coneguda per les seues propietats antiinflamatòries. El seu alt contingut en aigua i fibra, juntament amb la presència de la bromelina, un enzim que millora la digestió i ajuda a reduir la inflor abdominal, el converteixen en una de les millors opcions per als qui busquen alleujar la retenció de líquids.

Els cítrics, com la taronja, l’aranja i el llimó, també juguen un paper important en aquest procés. La seua alta aportació de vitamina C i antioxidants contribueix a millorar la circulació sanguínia, reduir la inflamació i afavorir l’eliminació de líquids a través de l’orina. A més, ajuden a enfortir el sistema immunològic, la qual cosa els converteix en una excel·lent opció per millorar la salut en general.

El paper del potassi en l’eliminació de líquids

El plàtan, malgrat ser conegut pel seu contingut en sucres, és una de les fruites més recomanades per combatre la retenció de líquids. Això es deu al seu alt nivell de potassi, un mineral clau per equilibrar els nivells de sodi en l’organisme i prevenir l’acumulació de líquids. A més, el potassi ajuda a mantenir una pressió arterial estable i contribueix al bon funcionament dels músculs i els nervis.

Altres fruites riques en potassi i beneficioses en aquest sentit són l’alvocat, que a més de ser una font saludable de greixos, ajuda a mantenir l’equilibri hídric del cos, i el kiwi, que, a més d’aportar potassi, és ric en fibra, afavorint el trànsit intestinal i evitant la inflor abdominal.

Consells per potenciar els efectes d’aquestes fruites

Per obtenir els millors resultats en la lluita contra la retenció de líquids, els especialistes recomanen consumir aquestes fruites de manera regular, ja sigui en el seu estat natural o en preparacions com batuts, amanides i sucs naturals sense sucres afegits.

A més, és fonamental acompanyar el seu consum amb una hidratació adequada, bevent almenys dos litres d’aigua al dia, i reduint la ingesta de sodi, present en aliments ultraprocessats, embotits i menjars preparats.

També es recomana portar un estil de vida actiu, ja que l’exercici físic ajuda a estimular la circulació sanguínia i afavoreix l’eliminació de líquids retinguts. Pràctiques com caminar, nadar o fer ioga poden ser especialment beneficioses.

En cas que la retenció de líquids sigui persistent o vingui acompanyada d’altres símptomes preocupants, és important anar a un metge o especialista en nutrició per determinar la causa i rebre el tractament adequat.