Segons l’oftalmòleg, tothom hauria de consumir aquestes vitamines

L’oftalmòleg aconsella les vitamines C i E, així com antioxidants.Unsplash

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Segons els experts en salut ocular, el consum adequat de vitamines i antioxidants és fonamental per prevenir malalties oculars i mantenir una visió saludable, especialment en grups de risc com nens, adolescents i persones exposades a factors de risc a Espanya.

Els oftalmòlegs ressalten que els nens i adolescents en ple creixement requereixen una aportació extra de nutrients a través de suplements vitamínics per afavorir el desenvolupament òptim del seu sistema visual. A més, aquells individus amb més predisposició a patir cataractes també es beneficien de la ingesta de vitamines C i E, així com d’antioxidants.

Vitamines clau per prevenir la degeneració retiniana

En el cas de pacients amb degeneració retiniana, els especialistes recomanen deixar especial atenció al consum de vitamines C i E, zinc i altres antioxidants. Aquests nutrients ajuden a alentir la progressió de la malaltia i protegir la salut de la retina.

Així mateix, els professionals que passen llargues jornades davant pantalles d’ordinador també necessiten una aportació addicional de vitamines que contribueixin a reduir la sequedat ocular, la fatiga visual i dany retinià causat per l’exposició prolongada a la radiació emesa pels dispositius electrònics.

Importància de la supervisió oftalmològica

Els experts subratllen que l’elecció dels suplements vitamínics adequats s’ha de realitzar sota la supervisió d’un oftalmòleg, qui valorarà les necessitats específiques de cada pacient en funció de la seua edat, estil de vida i condició ocular.

Es pot destacar que les cataractes constitueixen una de les principals causes de pèrdua visual a Espanya, afectant principalment la població més gran de 60 anys. Aquesta patologia es caracteritza per l’opacificació progressiva del cristal·lí, la qual cosa provoca una disminució gradual i indolora de l’agudesa visual, acompanyada d’un augment en la sensibilitat a la llum i l’aparició de visió doble.

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), aproximadament un 2,14% de la població espanyola major de 6 anys presenta algun tipus de discapacitat visual. A més, s’estima que unes 900.000 persones pateixen de degeneració macular associada a l’edat (DMAE), una xifra que podria duplicar-se en els propers anys a causa de l’envelliment poblacional.

Davant d’aquest panorama, els especialistes insisteixen en la importància d’adoptar mesures preventives, com portar una dieta equilibrada rica en fruites i verdures, utilitzar ulleres de sol amb filtre UV, realitzar revisions oculars periòdiques i considerar la suplementació vitamínica en casos necessaris, sempre sota prescripció mèdica.

La suplementació amb vitamines i antioxidants exerceix un paper clau en la prevenció de malalties oculars i el manteniment d’una visió saludable, especialment en grups de risc com nens, adolescents i persones propenses a desenvolupar cataractes o degeneració retiniana a Espanya. Els oftalmòlegs recomanen un consum adequat de vitamines C i E, zinc i altres nutrients essencials, sempre sota supervisió mèdica i combinat amb hàbits de vida saludables.