La Catedral acull avui la Festa de la Mare de Déu del Blau

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Catedral de Lleida acollirà avui la Festa de la Mare de Déu del Blau amb una missa a les 12.00 hores presidida pel bisbe emèrit Joan Piris amb la participació del Petit Cor de la Catedral. A les 13.00 hores tindrà lloc l’ofrena de flors amb la participació de les nenes, joves i dones que portin el nom de Blau o Maria del Blau així com de la resta d’assistents. Al final de l’acte, es farà la tradicional fotografia de grup de la XVI Trobada de Blaus, un encontre que va nàixer el 2010. Actualment, l’Associació Blaus Lleida compta amb 160 sòcies que porten aquest nom. Com ja va publicar SEGRE en l’edició digital, segons les dades més recents de l’Idescat, hi ha actualment 390 dones que porten aquest nom en el conjunt de Catalunya, de les quals més del 60% (236) són originàries de la província de Lleida.