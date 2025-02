Un estudi confirma una causa de dany cerebral primerenc en l’Alzheimer

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un nou estudi dona llum sobre com es desenvolupa l’alzheimer en etapes primerenques. Investigadors del BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC), centre d’investigació de la Fundación Pasqual Maragall, han identificat que l’acumulació de la proteïna beta amiloide pot, per si sola, causar dany cerebral fins i tot sense nivells elevats de la proteïna tau. La troballa, publicada a la revista Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, proporciona claus noves sobre aquesta malaltia que afecta a més de 900.000 persones a Espanya.

Fins ara, es creia que la neurodegeneració en l’alzheimer, especialment la que afecta el lòbul temporal medial del cervell, regió essencial per a la memòria, es produïa únicament quan eren presents ambdues proteïnes: beta amiloide i tau. Tanmateix, aquest treball suggereix que la beta amiloide pot causar dany cerebral i pèrdua de memòria en les primeres etapes, fins i tot sense alts nivells de tau.

Anàlisi de ressonàncies magnètiques i marcadors

Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van treballar amb dos cohorts independents de persones sense deteriorament cognitiu, voluntaris de la cohort Alfa impulsada per la Fundación La Caixa. Van analitzar dades a través de ressonàncies magnètiques d’alta resolució i marcadors de la malaltia.

Raffaele Cacciaglia, líder de l’estudi.Fundació Pasqual Maragall / via Europa Press

Els resultats demostren que l’acumulació de beta amiloide pot indicar canvis estructurals al cervell i un possible deteriorament de la memòria abans de l’aparició de símptomes evidents.

Actuar de forma anticipada, clau per reduir riscos

Raffaele Cacciaglia, investigador del BBRC i líder de l’estudi, explica que "la beta amiloide sembla afectar directament l’hipocamp", per la qual cosa actuar de forma anticipada podria reduir "significativament" els riscos associats a l’alzheimer. Aquest descobriment obre noves vies per al diagnòstic precoç i el desenvolupament de teràpies que frenin l’avenç de la malaltia en les seues etapes inicials.