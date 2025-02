La botiga de Juneda que va fer feliç el Rei Joan Carles amb aquest embotit en un restaurant històric

El Restaurant Hispània, ubicat a la localitat d'Arenys de Mar, Barcelona, és un emblema gastronòmic. Amb més de 70 anys d'història, aquest restaurant s'ha convertit en un autèntic referent de la cuina tradicional catalana, captivant els paladars més exigents i acollint a personalitats de renom.

Fundat el 1952 per Rosario Suró i Joaquim Reixach, l'Hispània va començar com un modest bar de carretera. No obstant, amb el pas del temps i gràcies a la dedicació i passió dels seus propietaris, el restaurant va anar consolidant-se fins a obtenir el reconeixement màxim en el món gastronòmic: dues estrelles Michelin.

Un viatge pels sabors autèntics de Catalunya

Actualment, el restaurant està sota la batuta del xef Raimon Braun Reixach i Marta Aulestia, qui han sabut mantenir viu l'esperit i l'essència de l'Hispània. La seva carta ofereix un recorregut pels plats més emblemàtics de la cuina catalana, elaborats amb un respecte escrupolós per les receptes tradicionals i els productes locals de la màxima qualitat.

Però si hi ha alguna cosa que distingeix a l'Hispània és la seva obsessió per la matèria primera. Com bé recorden les germanes Paquita i Lolita, autèntiques ànimes del restaurant, no han canviat res des de 1952. En una entrevista recent al programa Col·lapse de TV3 , expliquen que d’entre els seus plats preferits hi ha els ous ferrats, la mongeta, l'escudella i la pilota, elaborats amb ingredients curosament seleccionats. Sobre aquesta selecció de matèria primera les germanes Reixach Suró en fan bandera, i és que han anat fins a Perpinyà a buscar carn, o a les terres de Lleida a buscar elaboracions típiques, com l’embotit.

Un restaurant amb història i clientela il·lustre

Al llarg de la seva dilatada trajectòria, el Restaurant Hispània ha tingut el privilegi de servir a una clientela distingida i variada. Des d'estrelles de Hollywood fins a escriptors de la talla de Gabriel García Márquez o el músic Xavier Cugat, passant per polítics com Josep Tarradellas, l'establiment ha sigut testimoni de moments únics.

Una de les anècdotes més recordades per les germanes al programa de TV3 és la visita del rei Joan Carles I l'any 1973. Segons relaten Paquita i Lolita, el monarca va quedar gratament sorprès per l'hospitalitat i la qualitat de la cuina casolana que li van oferir. Tant és així que va repetir l'endemà, deleitant-se amb una cassola de rostit de festa major. "Que feliz he sido con esta cocina tan casolana", va expressar el rei emocionat. Allò que el va fer especialment feliç va ser una cassola de rostit de festa major. I aquí és on hi entra la botiga Ca la Mariana de Juneda.

Una botiga de Juneda, proveïdor de l'Hispània

Una de les botigues i obradors que proveïa matèria primera al restaurant Hispània ha sigut, al llarg dels anys Ca la Mariana, de Juneda. Allà el restaurant hi comprava embotits com la botifarra negra, la blanca, els peus de porc o la llonganissa seca, i demés embotits de qualitat que van acabar a la taula del rei. De les mans de les dones que feien el mandongo dels embotits de Juneda a la boca reial.

Segons Josep Colom, responsable de la botiga, l’Hispània va comprar a Juneda fins poc abans del tancament de la botiga, l’any 2023. Ca la Mariana ha proveït restaurants i establiments reconeguts, com el restaurant Freixa de Barcelona o la Tugues de Lleida. Colom també explica que l’Hispania comprava oli al sindicat d’Arbeca, portant una mica més del sabor de les Garrigues als paladars selectes d’aquest restaurant del Maresme.

Però la carn no ha sigut l’únic de Juneda que ha tastat el rei emèrit Joan Carles. I és que tal i com recordava recentment una exposició a Juneda, el caliquenyo , producte local que es va popularitzar sobremanera a Juneda i nucli de l’elaboració d’aquest puret, va ser una indústria tant potent que va arribar fins i tot a la Moncloa. “Fins i tot el rei Joan Carles va arribar a fumar-ne”, malgrat estar sempre vinculada a l’estraperlo i a la clandestinitat.

Així, i malgrat que el caliquenyo es va elaborar al llarg de la geografia de Ponent (Torregrossa, Torres de Segre i Fondarella, sobretot), va ser a Juneda on aquesta indústria, vinculada al contraban i a la misèria de la postguerra va ser més forta i prolífica.

No sabem si el rei Joan Carles va tastar més gènero de Juneda, però la probabilitat que tastés l’embotit i el caliquenyo és més que segura.