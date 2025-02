L’IMSERSO presenta el seu programa de turisme el 2025 amb escapades des de 125 euros

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ha anunciat la posada en marxa del seu renovat programa de turisme social per a 2025, amb l’objectiu d’oferir opcions de viatge assequibles per a les persones grans i fomentar el turisme en temporada baixa. Entre les novetats més destacades, hi ha les escapades urbanes a les 52 capitals de província espanyoles, que es converteixen en l’alternativa més econòmica, amb preus des de 124,68 euros.

Aquest programa, emmarcat dins del Lot 3 de Turisme d’Escapada, permet als beneficiaris disfrutar d’estades de quatre dies i tres nits en diverses ciutats del país, amb un paquet turístic que inclou allotjament en règim de mitja pensió, transport des de la capital de província de l’usuari, assegurança col·lectiva i un ampli ventall d’activitats socioculturals.

Principals novetats del programa

Per a 2025, l’IMSERSO ha introduït millores a fi d’optimitzar l’experiència dels participants. Una de les novetats més rellevants és la possibilitat d’accedir a habitacions individuals, encara que amb disponibilitat limitada i un suplement addicional. Aquesta opció respon a la creixent demanda de viatgers que prefereixen més privacitat durant la seua estada.

Així mateix, s’han reforçat les activitats incloses als paquets turístics, amb visites guiades adaptades als interessos i capacitats dels grans, recorreguts culturals i accés a esdeveniments especials en cada destinació. D’aquesta manera, el programa no només busca oferir descans i lleure, sinó també promoure l’envelliment actiu i la integració social dels beneficiaris.

Requisits i col·lectius beneficiaris

El programa està dirigit a diferents grups de la població gran, a fi de garantir l’accés a oportunitats de turisme accessible. Poden beneficiar-se d’aquestes iniciatives els següents col·lectius:

Pensionistes de jubilació del sistema públic espanyol.

Pensionistes de viudetat majors de 55 anys.

Pensionistes per altres conceptes amb 60 anys o més.

Assegurats i beneficiaris de la Seguretat Social amb 65 anys o més.

Espanyols residents a l’estranger que siguin pensionistes.

Emigrants retornats que percebin una pensió del sistema públic.

A més, els beneficiaris poden viatjar acompanyats pel seu cònjuge, parella de fet o una persona amb relació anàloga, sense que aquests hagin de complir els requisits d’edat o pensió. També es contempla la participació de fills amb discapacitat igual o superior al 45%, que podran compartir habitació amb el beneficiari o accedir a una d’individual pagant el suplement corresponent.

Un impuls al turisme en temporada baixa

Més enllà del benefici per als grans, el programa de turisme de l’IMSERSO compleix una funció clau en l’economia del sector turístic, especialment en els mesos de menor demanda. Gràcies a aquesta iniciativa, els establiments hotelers adherits poden mantenir la seua activitat i conservar llocs de treball durant la temporada baixa, contribuint a l’estabilitat de l’ocupació al sector.

Les ciutats que formen part del programa també es veuen afavorides, ja que l’increment de visitants en mesos de baixa afluència suposa un estímul econòmic per a comerços, restaurants, museus i altres serveis locals.

Procés d’inscripció i places disponibles

Els interessats en participar en el programa de turisme social el 2025 hauran de presentar la seua sol·licitud dins del termini establert per l’IMSERSO. Les places solen assignar-se per ordre d’inscripció i atenent a criteris de preferència basats en l’edat, el nivell de renda i la participació en edicions anteriors.

Per facilitar el procés, s’habilitaran canals d’inscripció tant de forma presencial com a telemàtica, permetent que els grans realitzin el tràmit de manera àgil i senzilla.

Amb aquesta nova edició del programa de turisme social, l’IMSERSO reafirma el seu compromís amb la qualitat de vida de les persones grans, garantint el seu dret al lleure i contribuint a la dinamització del turisme nacional.