Ni pinya ni meló: aquesta és la millor fruita per netejar i depurar els ronyons de forma natural

Els experts en salut natural han posat el focus en una fruita que està guanyant cada vegada més protagonisme a causa de les seues extraordinàries propietats depuratives i protectores: el nabiu. Aquesta petita baia, d’intens color blau o roig, no només és apreciada pel seu sabor, sinó que també ha estat objecte de nombrosos estudis científics que avalen el seu potencial per millorar la salut renal i prevenir diverses malalties.

Un aliat natural per als ronyons

Segons investigacions recents dutes a terme el 2023, el consum habitual de nabius podria reduir fins un 35% el risc de desenvolupar problemes renals. Això es deu al seu alt contingut en proantocianidines tipus A (PAC), compostos bioactius que actuen com a protectors naturals del sistema urinari. Aquestes substàncies impedeixen que els bacteris nocius, com l’Escherichia coli, s’adhereixin a les parets del tracte urinari, reduint així la possibilitat d’infeccions i complicacions renals.

A més, els nabius afavoreixen l’eliminació de toxines i ajuden a prevenir la formació de càlculs renals, gràcies a la seua capacitat per augmentar la producció d’orina i reduir l’acumulació de minerals als ronyons.

Un tresor nutricional en una petita baia

Els nabius destaquen pel seu impressionant perfil nutricional. Són una excel·lent font de vitamina C (14,4 mg per cada 100 grams), un nutrient essencial per a l’enfortiment del sistema immunològic i la síntesi de col·lagen. A més, contenen més de 15 tipus diferents d’antioxidants, com els flavonoides i les antocianinas, que ajuden a combatre l’estrès oxidatiu i protegeixen les cèl·lules de l’envelliment prematur.

A nivell calòric, els nabius són una opció saludable per incloure en qualsevol dieta, ja que aporten només 57 kcal per cada 100 grams. El seu baix contingut en sucre i la seua riquesa en fibra els converteixen en un aliment ideal per controlar el pes i millorar la digestió.

Un impacte positiu en la salut cardiovascular

Els beneficis dels nabius van més enllà de la salut renal. Investigacions dutes a terme en centres de referència a Espanya han demostrat que el consum diari de 150 grams de nabius pot reduir el colesterol LDL (colesterol "dolent") fins en un 15% i augmentar el HDL (colesterol "bo") en un 8%.

Aquests efectes es deuen a la seua capacitat per millorar la funció dels vasos sanguinis i reduir la inflamació, dos factors clau en la prevenció de malalties cardiovasculars. Així mateix, els nabius contribueixen a regular la pressió arterial gràcies al seu efecte vasodilatador, la qual cosa els converteix en un gran aliat per a persones amb hipertensió.

Altres beneficis recolzats per la ciència

Els estudis actuals també han revelat altres efectes positius del consum regular de nabius:

Millora de la funció cognitiva en un 20%, gràcies a la seua acció neuroprotectora, que prevé el deteriorament de la memòria i l’envelliment cerebral.

Reducció del risc d’infeccions urinàries en un 40%, especialment en dones, un grup propens a aquest tipus de problemes.

Enfortiment del sistema immunològic, a causa del seu alt contingut en antioxidants i compostos antiinflamatoris.

Prevenció de l’envelliment cel·lular, protegint la pell i els òrgans del dany causat pels radicals lliures.

Com incorporar-los a la dieta diària

Els nutricionistes recomanen consumir entre 100 i 150 grams de nabius frescos al dia, preferiblement en dejú o com a snack entre àpats per maximitzar la seua absorció. Tanmateix, també es poden incloure en altres preparacions saludables, com:

Batuts i smoothies , combinats amb iogurt o llet vegetal.

Amanides, aportant un toc de dolçor i frescor.

Postres saludables, com iogurts naturals o pastissos sense sucre.

Cereals i civada, per potenciar el seu valor nutricional.

També és possible disfrutar dels nabius en la seua versió deshidratada o en sucs naturals sense sucre afegit, encara que en aquests casos es recomana moderar el seu consum a causa de la seua concentració de fructosa.

Una fruita petita amb un gran impacte en la salut

El nabiu s’ha consolidat com un dels superaliments més recomanats pels experts en nutrició i salut natural. La seua combinació de sabor, valor nutricional i propietats medicinals el converteix en una opció excel·lent per millorar la salut renal, cardiovascular i general. Incloure'l en la dieta diària és una estratègia senzilla i deliciosa per aprofitar tots els seus beneficis i potenciar el benestar a llarg termini.