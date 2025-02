El dràstic descens del consum de llegums posa en alerta els experts: un 70% menys en dècades

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Els consumidors giren l’esquena a un dels pilars fonamentals de la dieta mediterrània. Segons les dades revelades pel Comitè Científic de la Societat Espanyola de Dietètica i Ciències de l’Alimentació (SEDCA), el consum de llegums a Espanya ha experimentat una caiguda alarmant del 70% en les últimes dècades, una tendència que preocupa els experts en nutrició.

Aquest canvi en els hàbits alimentaris respon a múltiples factors, entre ells, la influència del menjar ràpid, la globalització de la gastronomia i la percepció errònia de què els llegums requereixen molt temps de preparació. A més, l’auge de dietes hiperproteiques i baixes en carbohidrats ha portat molts consumidors a reduir la seua ingesta, sense considerar que els llegums són una font excepcional de proteïnes vegetals, fibra i minerals essencials.

Beneficis nutricionals desaprofitats

El president del Comitè Científic de la SEDCA, Jesús Román Martínez, destaca que els llegums no només són fonamentals per les seues propietats nutricionals, sinó també pel seu impacte positiu a la microbiota intestinal. "El procés de refredament dels llegums després de la seua cocció transforma part del midó en midó resistent, un component crucial per mantenir una microbiota saludable", explica l’expert.

A més d’afavorir l’equilibri intestinal, els llegums contribueixen a la regulació del sucre en sang, gràcies al seu baix índex glucèmic. El seu alt contingut en fibra no només ajuda el trànsit intestinal, sinó que també genera sensació de sacietat, la qual cosa pot ser clau en la prevenció del sobrepès i l’obesitat. També aporten minerals essencials com a ferro, magnesi i zinc, fonamentals, per al bon funcionament de l’organisme.

La simplicitat en la preparació: un valor afegit

Contràriament a la creença popular, els llegums són un aliment de fàcil preparació i gran versatilitat. Poden cuinar-se amb temps i conservar-se al refrigerador durant diversos dies, mantenint les seues propietats nutricionals i fins i tot millorant alguns aspectes beneficiosos per a la salut intestinal.

A més, existeixen opcions ràpides per a aquells que disposen de menys temps a la cuina. Els llegums en conserva són una alternativa saludable i pràctica, sempre que s’esbandeixin bé per reduir el contingut de sodi. També poden incloure’s en una gran varietat de plats, des d’amanides fins guisats, purés o fins i tot hamburgueses vegetals, el que facilita la seua incorporació en la dieta diària.

El paper dels llegums en la dieta mediterrània

Els especialistes insisteixen que el consum de llegums s’ha d’emmarcar dins d’una dieta mediterrània completa i equilibrada. Aquesta inclou una varietat d’aliments com fruites, verdures, cereals, fruita seca, oli d’oliva, ous i lactis. Per obtenir beneficis reals a la microbiota intestinal, és necessari mantenir una constància en el consum d’aquests aliments.

En la tradició culinària espanyola, els llegums han estat la base de molts plats emblemàtics, com la fabada asturiana, el cocido madrileny o els cigrons amb espinacs. No obstant, en l’actualitat, la presència d'aquests plats als menús setmanals ha disminuït considerablement, on han estat substituïts per aliments ultraprocessats amb menor valor nutricional.

Els nutricionistes recomanen consumir llegums almenys tres vegades per setmana i combinar-les amb altres aliments per millorar l’absorció de nutrients. Per exemple, en combinar-les amb cereals com l’arròs, s’obté una proteïna d’alta qualitat, similar a la dels productes d’origen animal.

Recomanacions per a una alimentació saludable

Els experts assenyalen que per a adults sans, la dieta pot incloure fins i tot el consum moderat de begudes fermentades com la cervesa, sempre acompanyada d’aliments. Les quantitats recomanades són de 200-300 ml diaris per a dones i 400-600 ml per a homes, sempre en el context d’un estil de vida mediterrani saludable.

A més, suggereixen fomentar el consum de llegums des de la infància, incorporant-les en purés, cremes o fins i tot en postres, com pans de pessic elaborats amb farina de cigró o mongetes. Aquest hàbit no només contribuiria a millorar l’alimentació de les noves generacions, sinó que també ajudaria a recuperar una tradició culinària amb importants beneficis per a la salut.