Un canvi en la dieta podria millorar la memòria i l’aprenentatge, segons un estudi

Un recent estudi realitzat per investigadors de la Universitat de Tulane als Estats Units ha donat noves troballes sobre els beneficis de la dieta mediterrània en la salut cerebral. Segons els resultats, aquest patró alimentari característic de països com Espanya, Itàlia i Grècia, no només afavoreix la salut cardiovascular, sinó que també podria millorar funcions cognitives com la memòria i la capacitat d’aprenentatge.

La investigació, que es va dur a terme en rates joves, va comparar els efectes de dos tipus de dieta: una de rica en oli d’oliva, peix i fibra, similar a la dieta mediterrània, i una altra alta en greixos saturats, més semblant a l’alimentació occidental típica. Després de 14 setmanes, els rosegadors que van seguir el patró mediterrani van mostrar una composició més beneficiosa de la microbiota intestinal, amb un augment relatiu de quatre tipus de bacteris beneficiosos i una disminució d’unes altres cinc espècies, en comparació amb el grup control.

Però les troballes més sorprenents es van observar en les proves de comportament. Les rates alimentades amb la dieta mediterrània van obtenir millors resultats en tests de laberint, que avaluen la memòria i l’aprenentatge. A més, van demostrar una flexibilitat cognitiva més gran i una millor memòria de treball en comparació amb el grup que va seguir una dieta occidentalitzada.

Extrapolació als humans

Encara que l’estudi es va realitzar en rosegadors joves, equivalents a persones d’uns 18 anys, els investigadors creuen que els efectes podrien ser similars en humans. "Els nostres resultats suggereixen que la dieta mediterrània o els seus efectes biològics podrien aprofitar-se per millorar el rendiment acadèmic en els joves o l’acompliment laboral en adults joves", afirma Demetrius M. Maraganore, investigador del Centre de Neurociències Clíniques de la Universitat de Tulane.

No obstant, per confirmar aquesta hipòtesi, seran necessaris més estudis en persones. A Espanya, on la dieta mediterrània forma part de la cultura gastronòmica tradicional, aquestes troballes podrien reforçar la importància de mantenir aquest patró alimentari saludable, especialment en les generacions més joves.

La dieta mediterrània, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanitat per la UNESCO el 2010, es caracteritza per un alt consum de vegetals, fruites, llegums, cereals integrals, fruita seca i oli d’oliva verge extra com a principal font de greix. També inclou un consum moderat de peix, ous i productes lactis, i un baix consum de carns roges i processades.

Nombrosos estudis han demostrat els beneficis d’aquest patró alimentari en la prevenció de malalties cardiovasculars, diabetis tipus 2, obesitat i certs tipus de càncer. Ara, aquesta nova investigació suggereix que els seus efectes positius podrien estendre’s també a l’àmbit de la salut mental i cognitiva.