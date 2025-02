Un lloro de Juneda passa tres anys 'segrestat' a les Borges

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han resolt un cas insòlit: el retorn d'un lloro gris de cua roja, valorat en 700 euros, que va ser sostret d'una masia a Juneda fa tres anys. Aquest extraordinari succés ha tingut lloc després d'una intensa investigació que va culminar amb la identificació de dos individus implicats en el cas.

Els fets remunten a gener de 2022

Va ser durant el mes de gener de 2022 quan es va produir el robatori a Juneda. Els lladres van sostreure el lloro d'una gàbia de grans dimensions situada dins d'una finca privada. Tot i els esforços inicials per localitzar l'animal, la investigació no va donar resultats immediats.

Descobriment clau a les Borges Blanques

La gran revelació va arribar al gener de l'any actual, quan els Mossos van obtenir informació crucial que situava el lloro en una propietat a les Borges Blanques. Quan la policia va interrogar la persona que tenia l'animal, aquesta va confessar haver-lo comprat per 350 euros a un conegut, amb la creença que la família original del lloro ja no podia cuidar-lo. Aquesta informació va portar a la detenció d'un jove de 26 anys, sospitós d'un delicte de receptació.

Retorn al legítim propietari

Després de recuperar el lloro, els agents van observar amb sorpresa com l'animal manifestava una evident alegria al reencontrar-se amb el seu legítim propietari, qui feia més de 30 anys que es cuidava d'ell. En contrast, el lloro mostrava una actitud hostil envers la persona que l'havia adquirit il·legalment. La policia va subratllar que aquesta espècie pot tenir una vida de fins a 60 anys.

Dos individus sota investigació

Pel que fa al jove detingut, aquest ja ha estat posat en llibertat després de declarar a comissaria, amb l'obligació de comparèixer davant la justícia quan sigui requerit. Mentrestant, l'individu que va comprar el lloro s'enfronta ara a una investigació per la seva possible participació en aquest delicte.

Altres casos de robatoris de mascotes

Aquest cas no és únic. Recentment, a la localitat de Navata, Girona, un gos de raça border collie va ser robat, generant una gran repercussió mediàtica. La preocupació per aquest tipus de delictes ha augmentat, i associacions com Lex Ànima estan treballant per conscienciar sobre l'ètica en el tracte als animals i denunciar nous casos.