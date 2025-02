La música espiritual pren Lleida

De llum i tenebres, el primer festival de música espiritual de les comarques de Lleida, impulsat per la Fundació Horitzons 2050, ja té dates i llocs confirmats. En total s’han programat set concerts en set setmanes de març i abril que es desenvoluparan en quatre espais diferents de Lleida: l’església de Sant Llorenç, la catedral, l’Auditori Municipal Enric Granados i l’Espai Orfeó. “Siguem o no creients, aquesta música ens pot ajudar a reflexionar sobre el sentit de la nostra existència en el món contemporani”, va afirmar ahir Jordi Armengol, director del certamen, durant l’acte de presentació.

La formació barcelonina Ensemble Cristóbal de Morales serà l’encarregada d’obrir la programació d’aquesta primera edició el 5 de març a les 21.00 h, a Sant Llorenç. Ho farà amb una proposta que recorrerà El camí de l’Ars nova al Renaixement, és a dir, des de la Missa de Barcelona (la composició de la qual data del segle XIV) fins a l’anglès John Dunstable i el naixement de l’escola francoflamenca. Després, el 13 de març, l’organista titular de la catedral de Palma de Mallorca, Bartomeu Mut, mostrarà la seua mestria musical a l’orgue de la Catedral de Lleida, en la que suposarà una “oportunitat immillorable per escoltar-lo en directe”, va assegurar Armengol. És l’única data del cicle amb entrada gratuïta. D’aquesta manera, l’icònic instrument “pot servir, a part de per a l’acte litúrgic, per a la difusió musical i la docència”, va apuntar Antoni Gelonch, president d’Horitzons 2050.

Així mateix, Gelonch va posar de relleu el fet de “produir talent local” i dinamitzar els espais culturals de la ciutat. De la resta de programació (vegeu l’agenda), destaca el debut del Cor de Cambra de l’Orfeó Lleidatà al costat de l’organista de la Catedral de Lleida, Miquel González (31 de març); i el concert de la Camerata Granados dirigida per Pau Romero (5 d’abril). Les entrades per a cada concert del cicle es poden comprar a horitzons2050.org. L’organització també posa a la venda un abonament de 45 € amb què es podrà assistir a les tres propostes a l’església de Sant Llorenç i a la de l’Espai Orfeó.