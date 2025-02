La DGT ho confirma: Es pot avançar els ciclistes si hi ha línia contínua?

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A les carreteres és habitual trobar-se amb ciclistes circulant pel voral o la vora de la calçada. Aquesta situació genera dubtes entre els conductors, especialment quan es tracta d’avançar-los en trams amb línia contínua. Molts automobilistes es pregunten si aquesta maniobra està permesa o si poden ser sancionats per realitzar-la, la qual cosa sovint genera indecisió i maniobres perilloses. Davant de la confusió generalitzada, la Dirección General de Tráfico aclareix la normativa vigent i ofereix consells per a una conducció segura i una convivència harmoniosa entre ciclistes i conductors. Comprendre les normes i aplicar-les correctament no només ajuda a evitar multes, sinó que també contribueix a reduir el risc d’accidents i a fomentar un respecte mutu a les carreteres.

Què diu la llei sobre avançar ciclistes amb línia contínua a Espanya?

El Reglament General de Circulació estableix que sí que està permès avançar ciclistes en trams amb línia contínua, però sota certes condicions estrictes. A diferència d’altres vehicles, els ciclistes no estan subjectes a la prohibició absoluta d’avançament en aquestes zones, ja que la seua menor velocitat i dimensions permeten realitzar la maniobra amb menor risc, sempre que es faci de manera segura.

Per realitzar un avançament correcte i legal, el conductor deu:

Reduir la velocitat abans d’iniciar la maniobra, assegurant-se que no posa en perill el ciclista.

Mantenir una distància de seguretat mínima d’1,5 metres, tant lateralment com en reincorporar-se al carril després de l’avançament.

Envair el carril contrari només si és segur, és a dir, si no hi ha risc de col·lisió amb altres vehicles que circulin en sentit oposat.

No avançar en situacions de baixa visibilitat (revolts tancats, canvis de rasant o condicions meteorològiques adverses).

No respectar aquestes normes pot derivar en sancions econòmiques i, en el pitjor dels casos, en accidents amb conseqüències fatals. En cas d’avançar de forma temerària o sense mantenir la distància de seguretat, la multa pot ascendir fins els 200 euros i comportar la retirada de punts del carnet de conduir.

Consells per a una convivència segura entre conductors i ciclistes

Més enllà de conèixer i respectar la normativa, és fonamental adoptar una actitud prudent i respectuosa al volant. La carretera és un espai compartit, i els ciclistes són usuaris especialment vulnerables, per la qual cosa els conductors han d’extremar les precaucions.

Algunes recomanacions clau per millorar la seguretat a la carretera inclouen:

Adaptar la velocitat i ser pacient. En ocasions, esperar uns segons abans d’avançar pot evitar situacions de risc.

Anticipar-se a les maniobres del ciclista. Els ciclistes poden necessitar esquivar obstacles com sots , branques o desperfectes en la via, per la qual cosa cal estar atents als seus moviments.

Evitar distraccions. Consultar el mòbil, ajustar la ràdio o qualsevol altra distracció al volant pot ser fatal en una situació d’avançament.

Tenir en compte la visibilitat. Abans d’avançar, cal assegurar-se que hi ha prou espai i que la maniobra es pot completar sense risc.

Respectar la normativa en ciutat. En vies urbanes, els ciclistes tenen prioritat als carrils bici i passos específics, per la qual cosa els conductors els han de cedir el pas quan correspongui.

Ciclistes: drets i obligacions a la carretera

Per la seua part, els ciclistes també tenen responsabilitats per garantir la seua pròpia seguretat i la de la resta dels usuaris de la via. Segons la Dirección General de Tráfico (DGT), han de seguir normes específiques per circular amb seguretat:

Circular pel voral o el més a prop possible de la vora dreta de la calçada, tret d’en trams on la via no ho permeti o existeixin perills evidents.

Anar en fila índia quan les condicions de trànsit ho requereixin. Encara que poden circular en paral·lel en determinades circumstàncies, ho han de fer sense entorpir la circulació.

Utilitzar elements reflectors i llums en condicions de baixa visibilitat. Això és obligatori de nit o en túnels, i altament recomanable en qualsevol situació de poca llum.

Respectar els senyals de circulació i normes de prioritat. Els ciclistes s’han de detenir als semàfors en roig, respectar els senyals d' stop i de cedir el pas, i seguir les indicacions viàries igual com els conductors d’altres vehicles.

No circular sota els efectes de l’alcohol o drogues. Encara que molts desconeixen aquesta normativa, els ciclistes també poden ser sancionats per conduir en estat d’embriaguesa o sota l’efecte de substàncies estupefaents.