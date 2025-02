Els 57 milions sacsegen Tremp i els veïns especulen: qui és el multimilionari?

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El macropremi de 57,6 milions d’euros que la Primitiva va deixar dissabte a Tremp, com va avançar ahir SEGRE , ha causat un gran enrenou entre els veïns de la capital del Pallars Jussà, que ahir especulaven sobre la identitat de l’afortunat que va encertar els sis números i el reintegrament del sorteig i es va convertir en l’únic premiat de la categoria especial.

Núria Fuses, la titular de l’establiment que va segellar el bitllet –La Ferradura, l’administració número 2 del municipi–, ahir va aixecar la persiana en diversos moments del dia i va assegurar que “a l’hora del vermut hi havia molt ambient, tots els veïns parlaven del mateix tema i quan passaven per davant de l’establiment em preguntaven si sé qui és el guanyador, però jo també segueixo a l’expectativa”. També va explicar que “diversos veïns que havien jugat a la Primitiva van preferir no comprovar si el seu bitllet ha estat premiat perquè hi havia massa ambient”.

L’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, va afirmar que la notícia “ha corregut com la pólvora i ha estat la conversa número u al municipi”. Va explicar que tampoc sap qui ha guanyat els 57 milions, però si és algun veí de Tremp “suposo que ho sabrem aviat perquè aquesta quantitat de diners no serà fàcil de dissimular”, va afegir.

El premi que va caure a Tremp té pocs o nuls precedents a Lleida. L’últim de magnitud similar va ser el 2014, quan un Euromilions validat a Lleida ciutat va ser premiat amb més de 39,5 milions.

D’altra banda, la mateixa Primitiva de dissabte va repartir 45.655 euros a Alcarràs, on es va vendre un dels 5 bitllets guanyadors de segona categoria.