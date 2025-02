L’insòlit costum que danya milions en bitllets a Portugal: "La creativitat de la gent per amagar diners no té límits"

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Una pràctica tan antiga com desconcertant continua vigent en ple segle XXI a Portugal: enterrar diners per ocultar-los de mirades indiscretes. El que pocs sospiten és que aquest hàbit està causant estralls a les arques del país. Segons revela el Banc de Portugal, en l’última dècada l’entitat ha hagut de reposar ni més ni menys que 316.000 bitllets espatllats per valor de 13,8 milions d’euros. La inhumació de l’efectiu ha estat el principal motiu de deteriorament.

"La creativitat de la gent per amagar diners no té límits", afirma amb ironia José Luís Ferreira, coordinador de l’Àrea d’Operacions amb Efectiu del banc central lusità. Entre els curiosos casos que han arribat al seu departament, destaca el d’un difunt enterrat amb diversos bitllets a la butxaca, la família de la qual va sol·licitar la restitució dels diners danyats a través de l’Institut Nacional de Medicina Legal. Un altre insòlit episodi va involucrar la troballa de centenars de monedes en el fons de les Grutes de Mira d’Aire, que van ocupar nou bidons i van arribar al banc gràcies als bombers.

Les raons darrere d’una tradició incomprensible

Ferreira relaciona el costum d’inhumar diners amb un "instint humà" de protegir allò que és valuós, encara que confessa que no comprèn del tot els motius. "Ningú espera que dels diners broti un arbre", fa broma. Tanmateix, especula que les persones busquen mantenir el control sobre els seus estalvis sense dependre dels bancs. Els danys més freqüents es deuen a la humitat i afecten principalment bitllets de 20 i 50 euros.

Desastres naturals i augment de feina

Però els problemes no es limiten a enterraments voluntaris. Catàstrofes com els devastadors incendis forestals de 2017 al centre de Portugal també generen pics d’activitat per a l’equip de Ferreira, que ha d’analitzar minuciosament els bitllets danyats per avaluar si compleixen els criteris de reposició. Aquest meticulós procés es duu a terme sota estrictes mesures de seguretat, amb múltiples càmeres i la prohibició que qualsevol empleat treballi en solitari.

Criteris i riscos de frau

Perquè un bitllet deteriorat sigui restituït, ha de conservar-se almenys el 50% de la seua superfície i haver-se espatllat accidentalment. En cas contrari, es retira de circulació i es destrueix. A més, si es detecten intents de frau, com bitllets falsos o tacats amb tinta de seguretat antirobatori, el banc està obligat a informar la policia i confiscar l’efectiu.

