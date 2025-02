Donació de sang de l'Escola Pia a Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Escola Pia de Tàrrega va iniciar ahir la sisena edició de la campanya de donació de sang i plasma juntament amb el Banc de Sang i Teixits, que es porta a terme fins avui al Casal Cívic de la localitat. El repte d’aquest any és aconseguir per primera vegada registres de donants de medul·la òssia i superar les 200 donacions. Mònica Tribó, tutora de cinquè de Primària, va avançar que “tot apunta que aconseguirem el repte ja que per a avui [ahir per al lector] ja tenim 97 inscrits i per a demà [avui], uns altres 76 per donar sang i 20 per a plasma, als quals cal sumar els que venen a última hora”. L’alumnat es va distribuir en diferents franges horàries i s’encarreguen de la recepció, donar els obsequis, les enquestes i el refrigeri.

En cinc edicions, l’Escola Pia de Tàrrega ha aconseguit 743 donacions.