Els premis Josep Lladonosa reivindiquen la cuina medieval en la cinquena edició

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El cuiner lleidatà Josep Lladonosa, figura molt important en la gastronomia catalana, i els germans Sergio i Javier Torres (Cuina Germans Torres) van presentar ahir al Monestir de Santa Maria de Poblet la cinquena edició dels Premis Lladonosa, coneguts com el masterchef dels alumnes catalans de cuina i sala, que elegeixen els millors estudiants de Catalunya, i des d’ara també participaran d’Andorra. Els germans Torres van comentar que és un orgull “transmetre aquest coneixement a les noves generacions”. Sota el lema Una cuina de fa 700 anys, proposen una tornada als orígens per donar valor a les receptes de la cuina medieval catalana en un concurs amb una selecció prèvia online de candidats que passaran per dos semifinals, jornades de formació (dos de les quals seran a Grup Rull i a la fàbrica de Mahou-San Miguel de Lleida), un Premi Social i la final que fins ara tenia lloc a les Borges i que aquest any se celebrarà a Barcelona. Els premis han estat inclosos dins del programa Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025.