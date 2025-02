Els somnis que recordem i els que s’esvaeixen: la ciència explica per què

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Alguna vegada t’has despertat amb la sensació d’haver tingut un somni vívid, però sense poder recordar-ne els detalls? O, al contrari, has experimentat matins en què pots reviure amb claredat les aventures oníriques de la nit anterior? Un recent estudi ha donat llum sobre els factors que influeixen en la nostra capacitat per recordar els somnis.

Resum de l’estudi

Investigadors de l’Escola d’Estudis Avançats IMT de Lucca i la Universitat de Camerino van realitzar un estudi amb més de 200 participants d’entre 18 i 70 anys. Durant 15 dies, els participants van registrar els seus somnis utilitzant enregistradores de veu i dispositius portàtils de seguiment del son. A més, es van sotmetre a proves psicològiques i cognitives per avaluar aspectes com l’ansietat, l’interès pels somnis i la propensió a la divagació mental.

Factors que influeixen en el record dels somnis

Els resultats van revelar que les persones amb una actitud positiva cap als somnis i una tendència a divagar mentalment tenien més probabilitats de recordar les seues experiències oníriques. Així mateix, els patrons de son van exercir un paper crucial: aquells que experimentaven períodes més llargs de son lleuger tenien més facilitat per despertar recordant els seus somnis.

L’edat també va demostrar ser un factor rellevant. Els participants més joves van mostrar taxes més altes de record de somnis, mentre que els grans van experimentar amb freqüència "somnis blancs", és a dir, la sensació d’haver somiat sense poder recordar cap detall. Això suggereix que els processos de memòria durant el son poden veure’s afectats amb el pas dels anys.

Curiosament, l’estudi també va trobar variacions estacionals en el record dels somnis. Els participants recordaven menys els seus somnis durant l’hivern en comparació amb la primavera, la qual cosa indica una possible influència de factors ambientals o circadiaris.

Implicacions i futures investigacions

Según Giulio Bernardi, autor principal de l’estudi i professor de Psicologia General a l’Escola IMT, aquestes troballes suggereixen que el record dels somnis no és una qüestió d’atzar, sinó un reflex de la interacció entre actituds personals, trets cognitius i la dinàmica del son. Aquests coneixements no només aprofundeixen la nostra comprensió dels mecanismes subjacents al son, sinó que també tenen implicacions per explorar el paper dels somnis en la salut mental i l’estudi de la consciència humana.

Les dades recopilades en aquest projecte serviran com a referència per a futures comparacions amb poblacions clíniques i ajudaran a avançar en l’estudi de les alteracions patològiques del son. S’espera que futures investigacions aprofundeixin en la relació entre els somnis, la memòria i la salut mental, així com al paper dels factors ambientals i estacionals en el record dels somnis.

Aquest estudi ha proporcionat nous coneixements sobre els factors que influeixen en la nostra capacitat per recordar els somnis. Des de l’actitud personal i els trets cognitius fins els patrons de son i les variacions estacionals, el record dels somnis es revela com un fenomen complex i multifacètic. Aquestes troballes obren la porta a futures investigacions que explorin la relació entre els somnis, la memòria i la salut mental, i ens atansen un pas més a desentranyar els misteris del fascinant món oníric.